Азербайджан может инвестировать в создание предприятия по производству кашемира в Монголии

Азербайджан изучит возможность инвестиций в создание производственных мощностей по выпуску кашемира, переработки шерсти, производства ковров, сообщает сайт президента Монголии.
Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи президентов Азербайджана Ильхама Алиева и президента Монголии Халтмаагийн Баттулга в Баку.
Кроме этого, стороны договорились тщательно изучать вопрос экспорта в Азербайджан продуктов из животного происхождения, в том числе мяса и кожи.
В ходе переговоров Х.Баттулга подчеркнул важность и значимость обогащения двусторонних отношений экономическим содержанием и установления прямых деловых контактов между бизнесменами двух стран.
"Со своей стороны, И.Алиев поддержал его предложение и сказал, что в октябре текущего года в Монголию будет отправлена миссия, в состав которой войдут бизнесмены и представители Министерства экономики Азербайджана", - отмечается в информации
Главы государств также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах АПК, туризма, образования, спорта и транспорта.
"Х.Баттулга также пригласил И.Алиева посетить с визитом Монголию", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось ранее, президент Монголии прибыл в Баку с рабочим визитом 24 сентября.
Б.Рустамбеков
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