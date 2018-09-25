Азербайджан может инвестировать в создание предприятия по производству кашемира в Монголии

Азербайджан изучит возможность инвестиций в создание производственных мощностей по выпуску кашемира, переработки шерсти, производства ковров, сообщает сайт президента Монголии.

Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи президентов Азербайджана Ильхама Алиева и президента Монголии Халтмаагийн Баттулга в Баку.

Кроме этого, стороны договорились тщательно изучать вопрос экспорта в Азербайджан продуктов из животного происхождения, в том числе мяса и кожи.

В ходе переговоров Х.Баттулга подчеркнул важность и значимость обогащения двусторонних отношений экономическим содержанием и установления прямых деловых контактов между бизнесменами двух стран.

"Со своей стороны, И.Алиев поддержал его предложение и сказал, что в октябре текущего года в Монголию будет отправлена миссия, в состав которой войдут бизнесмены и представители Министерства экономики Азербайджана", - отмечается в информации

Главы государств также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах АПК, туризма, образования, спорта и транспорта.

"Х.Баттулга также пригласил И.Алиева посетить с визитом Монголию", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент Монголии прибыл в Баку с рабочим визитом 24 сентября.

Б.Рустамбеков