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СНГ 25.09.2018 18:45

Правительство РФ направило на подпись президенту проект конвенции СНГ об использовании космоса в мирных целях

Правительство России одобрило проект конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космоса в мирных целях и представило президенту России предложение о подписании этого документа.

Соответствующее постановление кабмина опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, КОСМОС, КОНВЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]