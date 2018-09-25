Правительство РФ направило на подпись президенту проект конвенции СНГ об использовании космоса в мирных целях

Правительство России одобрило проект конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космоса в мирных целях и представило президенту России предложение о подписании этого документа.

Соответствующее постановление кабмина опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.