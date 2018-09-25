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Регион 25.09.2018 16:46

В Иране опознан еще один боевик, участвовавший в нападении в Ахвазе - СМИ

Пятый боевик, участвовавший в нападении на военный парад в Ахвазе на юго-западе Ирана, обнаружен при опознании тел погибших, сообщает иранское агентство ИРНА со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

Ранее власти Ирана сообщили, что в ходе нападения ответным огнем на месте были убиты три террориста, еще один скончался от полученных ран в больнице.

Нападение в Ахвазе произошло в субботу утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. Теракт унес жизни 29 человек, 53 человека были ранены.

По сообщениям иранских СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией. Кроме того, позднее ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" .

Власти Ирана возложили ответственность за нападение на "региональных спонсоров терроризма" и США.

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Тэги: ИРАН, ТЕРАКТ, БОЕВИК, ОПОЗНАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]