Баку рассчитывает на активную роль Рима в карабахском урегулировании – Первый вице-президент Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила надежду на активную роль Италии в период председательства в ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
"Мы считаем, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, Нагорный Карабах и 7 район должны быть освобождены от оккупации, все беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться в родные дома. Я надеюсь, Италия, как действующий председатель ОБСЕ, будет играть большую роль в урегулировании этого конфликта", - сказала М.Алиева во вторник в Риме.
М.Алиева принимает участие в работе конференции "100-летие образование Азербайджанской демократической республики (АДР) и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Италией".
По ее словам, Азербайджан является миролюбивой страной. "Мы выстраиваем отношениям с соседними и другими странами по принципу взаимных интересов и уважения. Однако, к сожалению, азербайджанский народ более 25 лет страдает от оккупационной политики соседней Армении. В результате этой политики 20% международной признанных территорий нашей страны оккупированы, 1 млн наших соотечественников живут как беженцы и вынужденные переселенцы", - отметила она.
М.Алиева подчеркнула, что Армения не выполняет четыре резолюции Совбеза ООН, требующие незамедлительного вывода армянских военных с оккупированных территорий. "Тем самым, Армения грубо нарушает международное право и продолжает оккупационную политику. Еще раз хочу подчеркнуть, что Азербайджан миролюбивая страна и поэтому мы ведем переговоры", - сказала она.
А.Азизов
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