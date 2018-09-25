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Карабахский конфликт 25.09.2018 16:55

Баку рассчитывает на активную роль Рима в карабахском урегулировании – Первый вице-президент Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила надежду на активную роль Италии в период председательства в ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

"Мы считаем, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, Нагорный Карабах и 7 район должны быть освобождены от оккупации, все беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться в родные дома. Я надеюсь, Италия, как действующий председатель ОБСЕ, будет играть большую роль в урегулировании этого конфликта", - сказала М.Алиева во вторник в Риме.

М.Алиева принимает участие в работе конференции "100-летие образование Азербайджанской демократической республики (АДР) и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Италией".

По ее словам, Азербайджан является миролюбивой страной. "Мы выстраиваем отношениям с соседними и другими странами по принципу взаимных интересов и уважения. Однако, к сожалению, азербайджанский народ более 25 лет страдает от оккупационной политики соседней Армении. В результате этой политики 20% международной признанных территорий нашей страны оккупированы, 1 млн наших соотечественников живут как беженцы и вынужденные переселенцы", - отметила она.

М.Алиева подчеркнула, что Армения не выполняет четыре резолюции Совбеза ООН, требующие незамедлительного вывода армянских военных с оккупированных территорий. "Тем самым, Армения грубо нарушает международное право и продолжает оккупационную политику. Еще раз хочу подчеркнуть, что Азербайджан миролюбивая страна и поэтому мы ведем переговоры", - сказала она.

А.Азизов

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Тэги: ИТАЛИЯ, КАРАБАХ, РОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]