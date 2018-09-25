Жители Молдавии практически одинаково поддерживают вступление в ЕАЭС и евроинтеграцию - опрос

Число сторонников присоединения Молдавии к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) незначительно превышает число сторонников европейской интеграции, свидетельствуют результаты опроса проведенного в республике Ассоциацией социологов и демографов (АСДМ).

Согласно данным опроса, представленным во вторник в Кишиневе, если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошел референдум о присоединении к ЕАЭС или ЕС, то 40,8% граждан проголосовало бы за вступление в Евразийский экономический союз, а 37,1% - за вступление в Евросоюз.

Согласно итогам предыдущего опроса АСДМ, результаты которого были представлены в июле, данные показатели составляли 41,2% и 35,6% соответственно.

По данным нового опроса, 6,3% граждан Молдавии выступают против вступления в любой из союзов, 6,5% - не приняли бы участия в голосовании, 9,3% - затруднились ответить.

38,1% респондентов отметили, что на их выбор сильно повлияла информация, полученная из интернета, а 30% ответили, что на окончательное решение "всемирная паутина" не повлияла вообще.

На вопрос об отношении к вступлению Молдавии в НАТО почти две трети респондентов (63,4%) высказались отрицательно, а лишь 20,1% - положительно. Но при этом 4,1% участников ответили что "не знают, что представляет из себя НАТО", 56% - не приняли бы участия в голосовании, а 6,8% - затруднились ответить.

Опрос проводился по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентских и избирательных прав Межпарламентской ассамблеи СНГ с 1 по 12 сентября 2018 года. В нем приняли участие 1177 респондентов из 77 населенных пунктов. Погрешность оставляет 3%.