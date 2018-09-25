Жители Молдавии практически одинаково поддерживают вступление в ЕАЭС и евроинтеграцию - опрос

Число сторонников присоединения Молдавии к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) незначительно превышает число сторонников европейской интеграции, свидетельствуют результаты опроса проведенного в республике Ассоциацией социологов и демографов (АСДМ).
Согласно данным опроса, представленным во вторник в Кишиневе, если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошел референдум о присоединении к ЕАЭС или ЕС, то 40,8% граждан проголосовало бы за вступление в Евразийский экономический союз, а 37,1% - за вступление в Евросоюз.
Согласно итогам предыдущего опроса АСДМ, результаты которого были представлены в июле, данные показатели составляли 41,2% и 35,6% соответственно.
По данным нового опроса, 6,3% граждан Молдавии выступают против вступления в любой из союзов, 6,5% - не приняли бы участия в голосовании, 9,3% - затруднились ответить.
38,1% респондентов отметили, что на их выбор сильно повлияла информация, полученная из интернета, а 30% ответили, что на окончательное решение "всемирная паутина" не повлияла вообще.
На вопрос об отношении к вступлению Молдавии в НАТО почти две трети респондентов (63,4%) высказались отрицательно, а лишь 20,1% - положительно. Но при этом 4,1% участников ответили что "не знают, что представляет из себя НАТО", 56% - не приняли бы участия в голосовании, а 6,8% - затруднились ответить.
Опрос проводился по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентских и избирательных прав Межпарламентской ассамблеи СНГ с 1 по 12 сентября 2018 года. В нем приняли участие 1177 респондентов из 77 населенных пунктов. Погрешность оставляет 3%.
Глава МВД Азербайджана считает необходимым совместную с Ираном борьбу с транснациональной преступностью
Авиаучения Армении в зоне карабахского конфликта могут повлечь тяжелые последствия - МИД Азербайджана
Азербайджан презентовал грузовой БПЛА Pegasus 120 совместного производства с Израилем
Глава ЦБ Аргентины Луис Капуто подал в отставку, песо теряет 3,7%
Азербайджанские компании в рамках выставки «Worldfood Moscow 2018» подписали ряд соглашений на экспорт продукции в РФ
БТА отбирает перевозчиков для еще 7 автобусных маршрутов в Баку
Michael Kors покупает дом моды Versace за 1,83 млрд евро, сменит название на Capri Holdings
В Азербайджане сохраняется определенная неравномерность между городом и селом, но она ниже, чем в других странах Южного Кавказа - ВБ
TOUR A VENT в 4 городах России проведет роуд-шоу туристических возможностей Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку отметили 200-летие создания памятника Минину и Пожарскому
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Александра Солженицына
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»