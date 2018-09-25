Авиадебошир, угрожавший взорвать самолет, задержан в аэропорту Новосибирска - источник

В Новосибирске задержали пассажира отправляющегося в Баку самолета, который потребовал пересадить его в бизнес-класс, угрожая взорвать самолет, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в службах аэропорта "Толмачево".

Как рассказал собеседник агентства, 24 сентября, после того как посадка пассажиров на борт Airbus A-320 авиакомпании S7 завершилась, один из пассажиров "в ультимативной форме и без каких-либо на то оснований" потребовал пересадить его из экономического в бизнес-класс.

"Экипаж ответил обоснованным отказом. В ответ мужчина устроил дебош, заявил о наличии у него бомбы и угрожал взорвать самолет полный пассажиров", - сказал источник.

Командир экипажа сообщил о происшествии экстренным службам. "Было решено взлет отложить. На летное поле прибыли полицейские. Они поднялись на борт лайнера и обезвредили злоумышленника", - сообщил источник.

Он уточнил, что никакой бомбы у пассажира не нашли.

Неделю назад стало известно о похожем случае, произошедшем 18 сентября на борту самолета "Аэрофлота" на рейсе SU 1702, следовавшем из Москвы во Владивосток.

Тогда, по данным СКР, 32-летний пассажир рейса Москва-Владивосток во время полета "высказывал угрозы физической расправой в адрес членов экипажа, угрожал взорвать самолет, а также нанес удар кулаком по лицу бортпроводнику, пресекавшего его противоправные действия". В свою очередь в авиакомпании заявили, что этот пассажир "с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения, в агрессивной форме требовал пересадить его в бизнес-класс, гражданин грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте, отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна, угрожал физической расправой пассажирам рейса, ударил бортпроводника и сидящего рядом пассажира".

В итоге против дебошира, как сообщил СКР, возбудили уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РФ (угроза совершения террористического акта на борту самолета).