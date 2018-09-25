Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.996 RUR   0.0258 GBR   2.2275 TRY   0.2758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.08 Brent   81.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 16° 25° 28 Сен 15° 21° 29 Сен 15° 22°

СНГ 25.09.2018 17:01

Авиадебошир, угрожавший взорвать самолет, задержан в аэропорту Новосибирска - источник

В Новосибирске задержали пассажира отправляющегося в Баку самолета, который потребовал пересадить его в бизнес-класс, угрожая взорвать самолет, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в службах аэропорта "Толмачево".

Как рассказал собеседник агентства, 24 сентября, после того как посадка пассажиров на борт Airbus A-320 авиакомпании S7 завершилась, один из пассажиров "в ультимативной форме и без каких-либо на то оснований" потребовал пересадить его из экономического в бизнес-класс.

"Экипаж ответил обоснованным отказом. В ответ мужчина устроил дебош, заявил о наличии у него бомбы и угрожал взорвать самолет полный пассажиров", - сказал источник.

Командир экипажа сообщил о происшествии экстренным службам. "Было решено взлет отложить. На летное поле прибыли полицейские. Они поднялись на борт лайнера и обезвредили злоумышленника", - сообщил источник.

Он уточнил, что никакой бомбы у пассажира не нашли.

Неделю назад стало известно о похожем случае, произошедшем 18 сентября на борту самолета "Аэрофлота" на рейсе SU 1702, следовавшем из Москвы во Владивосток.

Тогда, по данным СКР, 32-летний пассажир рейса Москва-Владивосток во время полета "высказывал угрозы физической расправой в адрес членов экипажа, угрожал взорвать самолет, а также нанес удар кулаком по лицу бортпроводнику, пресекавшего его противоправные действия". В свою очередь в авиакомпании заявили, что этот пассажир "с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения, в агрессивной форме требовал пересадить его в бизнес-класс, гражданин грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте, отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна, угрожал физической расправой пассажирам рейса, ударил бортпроводника и сидящего рядом пассажира".

В итоге против дебошира, как сообщил СКР, возбудили уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РФ (угроза совершения террористического акта на борту самолета).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, САМОЛЕТ, ДЕБОШИР


Похожие новости


Число жертв пожара на обувной фабрике под Новосибирском увеличилось до десяти человек Концерт Макаревича отменен в Новосибирске В Новосибирской области задержаны шестеро рэкетиров-азербайджанцев Сибирские ученые работают над лекарством от оспы, не исключая, что страшный вирус может вернуться

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]