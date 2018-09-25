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Транспорт и связь 25.09.2018 17:02

"Аэрофлот" внес в "черный список" первых авиадебоширов

"Аэрофлот" активизировал так называемый "черный список" пассажиров, сообщил журналистам глава компании Виталий Савельев.

"Мы, к сожалению, открыли "черный список". У нас сейчас в "черном списке" находятся три пассажира: это два пассажира, которые устроили дебош на рейсе Москва - Алма-Ата, и по ним принято решение об административном наказании, и они не будут летать нами год. И третий пассажир - это пассажир, по которому возбуждено уголовное дело (по статье "хулиганство" - ИФ). Он не просто устроил дебош, он еще и оскорблял наш экипаж", - заявил глава "Аэрофлота".

Закон, позволяющий российским авиакомпаниям вести "черные списки" пассажиров и отказывать им в перевозке в течение года, вступил в силу в июне. Он распространяется на пассажиров, которые были оштрафованы или получили административный арест за невыполнение распоряжений командира самолета, или были привлечены к ответственности за хулиганство на борту.

Исключения действуют в том случае, если до пункта назначения нельзя добраться никаким другим способом, кроме авиасообщения, если пассажир возвращается в Россию или депортирован. Также компания обязана продать билет, если человек едет к месту лечения, сопровождает пассажира-инвалида или летит на похороны родственника.

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Тэги: РОССИЯ, АЭРОФЛОТ, АВИАДЕБОШИРЫ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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