"Аэрофлот" внес в "черный список" первых авиадебоширов

"Аэрофлот" активизировал так называемый "черный список" пассажиров, сообщил журналистам глава компании Виталий Савельев.
"Мы, к сожалению, открыли "черный список". У нас сейчас в "черном списке" находятся три пассажира: это два пассажира, которые устроили дебош на рейсе Москва - Алма-Ата, и по ним принято решение об административном наказании, и они не будут летать нами год. И третий пассажир - это пассажир, по которому возбуждено уголовное дело (по статье "хулиганство" - ИФ). Он не просто устроил дебош, он еще и оскорблял наш экипаж", - заявил глава "Аэрофлота".
Закон, позволяющий российским авиакомпаниям вести "черные списки" пассажиров и отказывать им в перевозке в течение года, вступил в силу в июне. Он распространяется на пассажиров, которые были оштрафованы или получили административный арест за невыполнение распоряжений командира самолета, или были привлечены к ответственности за хулиганство на борту.
Исключения действуют в том случае, если до пункта назначения нельзя добраться никаким другим способом, кроме авиасообщения, если пассажир возвращается в Россию или депортирован. Также компания обязана продать билет, если человек едет к месту лечения, сопровождает пассажира-инвалида или летит на похороны родственника.
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