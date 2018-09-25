Рухани на встрече с Лагард заявил о готовности Ирана расширять сотрудничество с МВФ

Иран готов к углублению взаимодействия с МВФ наряду с другими международными финансовыми институтами, готов воспользоваться советами фонда, заявил иранский президент Хасан Рухани на встрече с главой МВФ Кристин Лагард в Нью-Йорке.

На переговорах Х.Рухани назвал санкции США против Ирана незаконными и противоречащими международным законам и подчеркнул необходимость того, чтобы фонд поддержал Тегеран в ситуации с этими незаконными действиями Соединенных Штатов.

"МВФ должен продемонстрировать, что он может сыграть свою роль в экономической стабилизации (его - ИФ) члена, и я надеюсь, что он может сделать позитивный шаг в этом отношении", - цитирует Х.Рухани иранское агентство FarsNews.

Со своей стороны К.Лагард заявила о готовности МВФ продолжить сотрудничество с Ираном.

Европейский союз создаст механизм для защиты от санкций финансовых расчетов европейских компаний с Ираном, чтобы сохранить соглашение по иранскому атому, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее в Нью-Йорке по итогам встречи представителей пяти стран, в том числе России, подписавших соглашение по иранскому атому.

СВПД был подписан с Ираном "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, назвав соглашение "плохим", заявил о выходе из него Соединенных Штатов.

Вашингтон объявил о восстановлении существовавших до подписания соглашения американских санкций против Ирана в финансово-экономической сфере, предусматривающих, в том числе, санкционные меры в отношении компаний третьих стран, ведущих бизнес с иранскими партнерами.

До 4 ноября все компании, чтобы избежать санкций, должны свернуть сотрудничество с Ираном в области углеводородного сырья, в частности, прекратить закупки иранской нефти.

Западные эксперты полагают, что предпринимаемые Европой меры, вероятно, окажут умеренное влияние, а решение Ирана остаться в рамках соглашения СВПД, скорее всего, будет зависеть от готовности крупнейших неевропейских клиентов (Китая, Индии и Турции) продолжать закупку иранской нефти, пишет The Wall Street Journal.