БТА отбирает перевозчиков для еще 7 автобусных маршрутов в Баку

Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило конкурс на отбор перевозчиков по семи внутригородским автобусным маршрутам, говорится в сообщении БТА.
Отбор будет проводиться посредством конкурса.
"Регулярные маршрутные линии №3, №4, №15, №65, №149, №164 и №195 выставлены на конкурс с целью отбора новых перевозчиков", - отмечается в информации.
По данным БТА, цель конкурса - повышение качества пассажироперевозок на указанных маршрутных линиях.
«С этой же целью на конкурс планируется выставить все регулярные маршрутные линии, действующие на административной территории Баку»,- подчеркивается в сообщении.
Ранее БТА объявило конкурс на конкурс на отбор перевозчиков по 12 внутригородским автобусным маршрутам (№49, №50, №64, №136, №160, №171, №1, №2, №18, №61, №147 и №217).
Н.Аббасова
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