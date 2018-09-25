БТА отбирает перевозчиков для еще 7 автобусных маршрутов в Баку

Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило конкурс на отбор перевозчиков по семи внутригородским автобусным маршрутам, говорится в сообщении БТА.

Отбор будет проводиться посредством конкурса.

"Регулярные маршрутные линии №3, №4, №15, №65, №149, №164 и №195 выставлены на конкурс с целью отбора новых перевозчиков", - отмечается в информации.

По данным БТА, цель конкурса - повышение качества пассажироперевозок на указанных маршрутных линиях.

«С этой же целью на конкурс планируется выставить все регулярные маршрутные линии, действующие на административной территории Баку»,- подчеркивается в сообщении.

Ранее БТА объявило конкурс на конкурс на отбор перевозчиков по 12 внутригородским автобусным маршрутам (№49, №50, №64, №136, №160, №171, №1, №2, №18, №61, №147 и №217).

Н.Аббасова