Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.996 RUR   0.0258 GBR   2.2275 TRY   0.2758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.08 Brent   81.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 16° 25° 28 Сен 15° 21° 29 Сен 15° 22°

Транспорт и связь 25.09.2018 17:15

БТА отбирает перевозчиков для еще 7 автобусных маршрутов в Баку

Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило конкурс на отбор перевозчиков по семи внутригородским автобусным маршрутам, говорится в сообщении БТА.

Отбор будет проводиться посредством конкурса.

"Регулярные маршрутные линии №3, №4, №15, №65, №149, №164 и №195 выставлены на конкурс с целью отбора новых перевозчиков", - отмечается в информации.

По данным БТА, цель конкурса - повышение качества пассажироперевозок на указанных маршрутных линиях.

«С этой же целью на конкурс планируется выставить все регулярные маршрутные линии, действующие на административной территории Баку»,- подчеркивается в сообщении.

Ранее БТА объявило конкурс на конкурс на отбор перевозчиков по 12 внутригородским автобусным маршрутам (№49, №50, №64, №136, №160, №171, №1, №2, №18, №61, №147 и №217).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БТА, ПЕРЕВОЗЧИКИ, ОТБОР


Похожие новости


БТА отбирает перевозчиков для еще 6 автобусных маршрутов в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]