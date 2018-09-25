В Азербайджане планируют производство высокоскоростных катеров для береговой охраны

Азербайджан в конце 2018 - начале 2019 года начнет производство высокоскоростных судов «Milli boat», сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» генеральный директор компании «Caspian Ship Building Company» (CSBC) Фуад Фаталиев.

«Производства четырех видов высокоскоростных катеров «Milli boat» планируется в конце текущего, начале следующего года. В целом, в 2019 году мы планируем производство четырех катеров», - сказал Ф.Фаталиев.

Катера, по словам Ф.Фаталиева, предназначены для предотвращения незаконной миграции, борьбы с терроризмом, браконьерством, незаконным оборотом и контрабандой наркотиков, а также для защиты нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана в море.

Проект «Milli boat» предусматривает разработку и производство современных высокоскоростных катеров проекта MB FAB14 (Fast attack boat), MB FAB17 (Fast attack boat), MB FPB28 (Fast patrol boat) и MB FPB35 (Fast patrol boat).

Катер MB FAB14: личный состав судна – группа из четырех человек. Развивает скорость до 55 узлов. Длина катера 14 метров.

MB FAB17 - личный состав судна 15 человек. Развивает скорость до 70 узлов. Длина катера 17 метров.

MB FPB28 - личный состав составляет до 25 человек, скорость - до 45 узлов, длина - 28 метров.

MB FPB35 - личный состав катера до 30 человек, скорость от 35 до 45 узлов в зависимости от пожелания заказчика.

"Все катера оснащаются вооружением по желанию заказчика. Физуляж разработан из композитных материалов, часть которых производится в Азербайджане. Катера будут производиться в судостроительном и ремонтном центре береговой охраны Государственной пограничной службы", - добавил Ф.Фаталиев.

Ф.Исазаде