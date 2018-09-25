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Дальнее зарубежье 25.09.2018 17:39

Китай отказал американскому десантному кораблю в заходе в Гонконг

Власти КНР не дали разрешения на плановый заход в Гонконг американскому универсальному авианесущему десантному кораблю "Уосп", сообщила газета "Саут Чайна морнинг пост".

Такое решение китайские власти приняли на фоне повышения Соединенными Штатами тарифов на импортируемые из КНР товары, а также санкции против отдела вооружений Центрального военного совета Китая и его руководителя за покупку истребителей и ракетных систем у России, отмечает издание.

По данным газеты "Уолл-стрит джорнэл", ссылающейся на американских военных представителей, десантный корабль ВМС США "Уосп" должен был зайти с визитом в Гонконг в следующем месяце.

Как сообщалось, ранее в связи с американскими санкциями против военного сотрудничества с Россией, Китай отозвал из США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна, находившегося там с визитом. Пекин также отложил проведение очередной встречи между начальниками объединенных штабов вооруженных сил Китая и США, которая должна была состояться 25-27 сентября в китайской столице.

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Тэги: КИТАЙ, США, АВИАНОСЕЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]