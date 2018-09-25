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Дальнее зарубежье 25.09.2018 20:16

Туроператоры рассказали, как быстрее получить визу в США

Туроператоры назвали страны, в которых россияне быстрее всего могут оформить визу в США.

"На данный момент из ближайших к России стран визу быстрее всего можно оформить в Армении. Срок ожидания собеседования составляет чуть более месяца. В консульстве в Ереване пока есть даты для собеседования в октябре", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) во вторник.

В других странах, в частности, в Прибалтике и Финляндии срок ожидания собеседования составляет от 3-4 месяцев, в Казахстане - от 4 до 6 месяцев, в консульстве США в Киеве - от 6 месяцев.

Что касается российских городов, ситуация оставляет желать лучшего. "В Москве туристы вынуждены ждать собеседования по 300 календарных дней, в Екатеринбурге все еще хуже. Во Владивостоке сроки ожидания составляют порядка месяца, однако из-за высокой стоимости перелета люди на Дальний Восток не стремятся", - отметили в АТОР.

В ассоциации добавили, что в октябре в Москве появилось несколько окон для записи на собеседование, но это скорее чудо, чем закономерность. "Появление "окон" можно объяснить отменой записи для студентов, а также стремлением американских дипломатов дать шанс записаться на собеседование людям, которые заплатили сборы еще год назад и срок действия оплаты вот-вот закончится", - рассказали в АТОР.

В то же время, по неофициальной информации, сотрудников американского консульства в Москве стало больше. "Если раньше визовыми вопросами занималась пара человек, то сегодня говорят уже о четырех специалистах. Хотя в прежние времена сотрудников было 16-17. Так что на данный момент говорить о полноценной работе консульского отдела нельзя", - заключили в ассоциации.

С конца августа 2017 года штат диппредставительств США в России был значительно сокращен в ответ на выдворение из США свыше 30 российских дипломатов, в связи с чем прекратилась запись на собеседование соискателей на визу во всех консульствах.

С 11 декабря 2017 года собеседования были возобновлены, однако свободные даты для записи найти крайне трудно. Помощник госсекретаря США по консульским вопросам Карл Риш ранее заявлял, что до тех пор, пока изначальное количество сотрудников американских загранучреждений в России не будет восстановлено, сроки ожидания снизить не получится.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ТУРИЗМ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]