Азербайджанские компании в рамках выставки «Worldfood Moscow 2018» подписали ряд соглашений на экспорт продукции в РФ

Ряд азербайджанских компаний в рамках выставки «Worldfood Moscow 2018» достигли соглашения по экспорту продукции, сообщает министерство экономики Азербайджана.
"В частности, компания «Grow Group» подписала соглашения с российской «O Key Group» на поставку томатов. Кроме того, компания «Zirе Foods» достигла договоренности с сетью супермаркетов «Магнит» на еженедельную поставку томатов в объеме 100 тонн", - отмечается в сообщении.
В пресс-релизе, что компания «Bakı Agropark» достигла договоренности о реализации своих товаров в сетевых супермаркетах «Пятерочка», «Билла» и «Перекресток». Компания «Binа Aqro» также будет поставлять свою продукцию в сеть супермаркетов «Магнит», «Пятерочка» и «Белая дача».
Кроме того, «Binа Aqro» договорилась о строительстве тепличных комплексов в Дагестане.
В министерстве также сообщили, что азербайджанская компания «Mars-FK» подписала три соглашения - с российской «Билла», молдавской «Karpineks plyus» и латвийской «Dzintars» - на поставку продукции из граната.
Как сообщалось ранее, 35 азербайджанских компаний представлены на 27-ой выставке «Worldfood Moscow 2018» единым стендом «Made in Azerbaijan».
Б.Рустамбеков
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