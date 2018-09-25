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Бизнес и законодательство 25.09.2018 17:49

Азербайджанские компании в рамках выставки «Worldfood Moscow 2018» подписали ряд соглашений на экспорт продукции в РФ

Ряд азербайджанских компаний в рамках выставки «Worldfood Moscow 2018» достигли соглашения по экспорту продукции, сообщает министерство экономики Азербайджана.

"В частности, компания «Grow Group» подписала соглашения с российской «O Key Group» на поставку томатов. Кроме того, компания «Zirе Foods» достигла договоренности с сетью супермаркетов «Магнит» на еженедельную поставку томатов в объеме 100 тонн", - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе, что компания «Bakı Agropark» достигла договоренности о реализации своих товаров в сетевых супермаркетах «Пятерочка», «Билла» и «Перекресток». Компания «Binа Aqro» также будет поставлять свою продукцию в сеть супермаркетов «Магнит», «Пятерочка» и «Белая дача».

Кроме того, «Binа Aqro» договорилась о строительстве тепличных комплексов в Дагестане.

В министерстве также сообщили, что азербайджанская компания «Mars-FK» подписала три соглашения - с российской «Билла», молдавской «Karpineks plyus» и латвийской «Dzintars» - на поставку продукции из граната.

Как сообщалось ранее, 35 азербайджанских компаний представлены на 27-ой выставке «Worldfood Moscow 2018» единым стендом «Made in Azerbaijan».

Б.Рустамбеков

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Тэги: МОСКВА, ВЫСТАВКА, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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