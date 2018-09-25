Азербайджан презентовал грузовой БПЛА Pegasus 120 совместного производства с Израилем

Министерство оборонной промышленности Азербайджана на Международной выставке «ADEX-2018» представило новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Pegasus 120» совместной разработки азербайджанской «AZAD Systems» с израильской компанией «Aeronautics»

Новый БПЛА предназначен для транспортировки логистических грузов военного и гражданского назначения, в частности боеприпасов, медикаментов.

«Pegasus» способен поднимать полезную нагрузку весом до 75 кг, а максимальная взлетная масса составляет 120 кг. БПЛА может находиться в воздухе при полной загрузке до 45 минут, а также перевозить груз на расстоянии до 40 км. Высота не ограничена. Скорость беспилотника - 45 узлов.

Связь с БПЛА предполагается по военным каналам. Канал передачи данных зашифрованный, до 30 км.

«Pegasus» будет производиться на предприятиях «AZAD Systems».

Сроки серийного производства БПЛА не раскрываются.

Международная выставка "ADEX" проходит в Баку под патронатом президента Азербайджана с 2014 года, организатором выставки выступает Министерство оборонной промышленности.

Ф.Исазаде