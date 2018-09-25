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Оборона 25.09.2018 18:00

Азербайджан презентовал грузовой БПЛА Pegasus 120 совместного производства с Израилем

Министерство оборонной промышленности Азербайджана на Международной выставке «ADEX-2018» представило новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Pegasus 120» совместной разработки азербайджанской «AZAD Systems» с израильской компанией «Aeronautics»

Новый БПЛА предназначен для транспортировки логистических грузов военного и гражданского назначения, в частности боеприпасов, медикаментов.

«Pegasus» способен поднимать полезную нагрузку весом до 75 кг, а максимальная взлетная масса составляет 120 кг. БПЛА может находиться в воздухе при полной загрузке до 45 минут, а также перевозить груз на расстоянии до 40 км. Высота не ограничена. Скорость беспилотника - 45 узлов.

Связь с БПЛА предполагается по военным каналам. Канал передачи данных зашифрованный, до 30 км.

«Pegasus» будет производиться на предприятиях «AZAD Systems».

Сроки серийного производства БПЛА не раскрываются.

Международная выставка "ADEX" проходит в Баку под патронатом президента Азербайджана с 2014 года, организатором выставки выступает Министерство оборонной промышленности.

Ф.Исазаде

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Тэги: БПЛА, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]