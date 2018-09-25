Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.996 RUR   0.0258 GBR   2.2275 TRY   0.2758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.08 Brent   81.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 16° 25° 28 Сен 15° 21° 29 Сен 15° 22°

Дальнее зарубежье 25.09.2018 20:59

Израильские друзы просят у Москвы помощи в освобождении 30 женщин, попавших в плен террористов в Сирии - МИД РФ

Обстановка в Сирии обсуждалась на встрече спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаила Богданова с духовным лидером друзской общины Израиля шейхом Моафаком Тарифом, в которой также участвовал бывший член Кнессета и министр правительства Израиля Салех Тариф.

"В ходе обстоятельной беседы обсуждалась складывающаяся обстановка на Ближнем Востоке с акцентом на развитие ситуации в Сирии и вокруг нее. Касаясь положения друзской общины в этой стране, М.Тариф и С.Тариф обратились с просьбой о российском содействии в деле освобождения из плена 30 друзских женщин, захваченных террористами ИГИЛ 25 июля с.г. в сирийской г.Эс-Сувейда", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что участниками встречи "была подтверждена важность сохранения национального, конфессионального и культурного разнообразия государств Ближнего Востока при обеспечении их единства, территориальной целостности и суверенитета".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, МИД


Похожие новости


Нетаньяху заявил о договоренности по скорой встрече израильских и российских военных Песков: гибели Ил-20 в Сирии действительно предшествовала цепь случайностей, но ее формированию способствовали действия израильских пилотов Поставки С-300 Сирии не испортят отношения РФ и Израиля - Богданов Вину за трагедию с российским Ил-20 несет Израиль - Минобороны РФ Нетаньяху встретится в понедельник с Лавровым и Герасимовым, в первую очередь обсудят Сирию - СМИ Нетаньяху заявил, что предупредил президента РФ о готовности бороться против иранского военного присутствия в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]