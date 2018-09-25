Израильские друзы просят у Москвы помощи в освобождении 30 женщин, попавших в плен террористов в Сирии - МИД РФ

Обстановка в Сирии обсуждалась на встрече спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаила Богданова с духовным лидером друзской общины Израиля шейхом Моафаком Тарифом, в которой также участвовал бывший член Кнессета и министр правительства Израиля Салех Тариф.
"В ходе обстоятельной беседы обсуждалась складывающаяся обстановка на Ближнем Востоке с акцентом на развитие ситуации в Сирии и вокруг нее. Касаясь положения друзской общины в этой стране, М.Тариф и С.Тариф обратились с просьбой о российском содействии в деле освобождения из плена 30 друзских женщин, захваченных террористами ИГИЛ 25 июля с.г. в сирийской г.Эс-Сувейда", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
На Смоленской площади отметили, что участниками встречи "была подтверждена важность сохранения национального, конфессионального и культурного разнообразия государств Ближнего Востока при обеспечении их единства, территориальной целостности и суверенитета".
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