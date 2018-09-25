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Внешняя политика 25.09.2018 21:24

Глава МВД Азербайджана считает необходимым совместную с Ираном борьбу с транснациональной преступностью

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов отмечает необходимость усиления совместной с Ираном борьбы с транснациональной преступностью.

Р.Усубов в рамках визита 24-25 сентября в Тегеран провел встречу с иранским коллегой Абдуль Реза Рахмани Фазли, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

«Происходящие в регионе процессы создают необходимость усиления совместной борьбы с транснациональной организованной преступностью»,- сказал Р.Усубов в ходе встречи.

В этой связи, Р.Усубов подчеркнул важность расширения сотрудничества и обмена информацией для плодотворной борьбы с контрабандой наркотиков, торговлей людьми и оружием и международным терроризмом.

Азербайджанский министр подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особую значимость развитию отношений с Ираном, и благодаря политической воле лидеров двух стран отношения между Баку и Тегераном развиваются по нарастающей линии и носят характер стратегического партнерства.

В свою очередь, А.Фазли рассказал собеседнику о криминогенном положении в Иране. По его словам, учитываю специфику региона, наркоторговцы используют территорию Ирана в качестве транзита.

«В 2017 году в Иране было конфисковано более 800 тонн наркотических средств. В целом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Иране погибло более 3 тыс. полицейских и пограничников»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИРАН, ПРЕСТУПНОСТЬ, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]