Глава МВД Азербайджана считает необходимым совместную с Ираном борьбу с транснациональной преступностью

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов отмечает необходимость усиления совместной с Ираном борьбы с транснациональной преступностью.
Р.Усубов в рамках визита 24-25 сентября в Тегеран провел встречу с иранским коллегой Абдуль Реза Рахмани Фазли, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
«Происходящие в регионе процессы создают необходимость усиления совместной борьбы с транснациональной организованной преступностью»,- сказал Р.Усубов в ходе встречи.
В этой связи, Р.Усубов подчеркнул важность расширения сотрудничества и обмена информацией для плодотворной борьбы с контрабандой наркотиков, торговлей людьми и оружием и международным терроризмом.
Азербайджанский министр подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особую значимость развитию отношений с Ираном, и благодаря политической воле лидеров двух стран отношения между Баку и Тегераном развиваются по нарастающей линии и носят характер стратегического партнерства.
В свою очередь, А.Фазли рассказал собеседнику о криминогенном положении в Иране. По его словам, учитываю специфику региона, наркоторговцы используют территорию Ирана в качестве транзита.
«В 2017 году в Иране было конфисковано более 800 тонн наркотических средств. В целом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Иране погибло более 3 тыс. полицейских и пограничников»,- отметил он.
Ф.Исазаде
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