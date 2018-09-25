Грузинская оппозиция хочет конституционно запретить культивацию конопли и экспорт марихуаны

Объединение 10 оппозиционных партий Грузии "Сила - в единстве" во вторник представила в парламент инициативу, согласно которой предусматривается внести поправку в Конституцию страны, запрещающую культивацию конопли и экспорт марихуаны.

"Запрет на культивацию конопли и ее экспорт должен быть закреплен Конституцией, чтобы ни нынешние власти, ни следующие не смогли бы это осуществить", - заявил журналистам один из лидеров "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

По его словам, данная инициатива будет вынесена на ближайшее заседание бюро парламента, которое в свою очередь должно будет поручить комитету по процедурным вопросам выдать специальные бланки для сбора в масштабах страны необходимых 200 тыс. подписей, чтобы зарегистрировать эту инициативу в Конституционном суде.

Между тем, в правящей партии действия оппозиции назвали политической спекуляцией.

"В условиях "Грузинской мечты" будет принято такое решение, которое полностью будет отвечать интересам государства и общества. Поэтому подобные спекулятивные заявления, особенно от обанкротившихся политических партий, не представляют для нас никакую ценность", - заявил один из представителей парламентского большинства, председатель комитета региональной политики и самоуправления Заза Габуния.

Ранее сообщалось, что правительство Грузии представило в парламент пакет законопроектов, состоящий из двух частей. Одна из них определяет строгие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны, которое решением Конституционного суда допускается в личном пространстве. Вторая - предусматривает легальную культивацию конопли на территории страны, ее переработку, а также экспорт марихуаны в медицинских и парфюмерно-косметических целях.

На минувшей неделе парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, вводящий жесткие ограничения на потребление марихуаны.

Что касается культивации конопли и экспорта марихуаны, то власти не собираются форсировать эту инициативу, считая, что она получила неправильную интерпретацию в обществе. Исходя из этого, рассмотрение данного законопроекта в парламенте было приостановлено с тем, чтобы провести интенсивные дополнительные консультации со всеми заинтересованными сторонами и только после окончательного согласования позиций принять решение.

Конституционный суд Грузии в ноябре 2017 года удовлетворил иск оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи (Шишка)" против парламента, отменив уголовное наказание за курение марихуаны. 30 июля 2018 года по иску этой же партии КС признал неконституционной норму Кодекса административных правонарушений, устанавливающую административную ответственность за употребление марихуаны, что вызвало далеко неоднозначную реакцию в стране.