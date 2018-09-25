Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.996 RUR   0.0258 GBR   2.2275 TRY   0.2758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.08 Brent   81.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 21° 28 Сен 15° 22° 29 Сен 17° 24°

Регион 25.09.2018 22:35

Турция поддерживает и астанинский, и женевский процессы по Сирии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает в одинаковой мере и женевский, и астантинский переговорные процессы по Сирии.

"В Сирию из большинства стран мира прибывают радикально настроенные элементы. Мы поддерживаем и женевский процесс, и астанинский процесс, созданы зоны деэскалации. Мы пытаемся вновь вернуть мир в Сирию", - сказал Р.Т.Эрдоган. выступая на Генассамблее ООН.

При этом он вновь напомнил о подписании сочинского соглашения с Россией по Идлибу.

"Недавно мы подписали соглашение с Россией в Сочи, в результате предотвратили кровавое наступление режима (президента Сирии Башара Асада) на район деэскалиции в провинции Идлиб, где проживает 3,5 млн гражданских лиц. Мы не допустили повторения кровавых событий, которые прежде имели место быть в Алеппо, Хаме, Хомсе, Деръа и Восточной Гуте", - сказал турецкий президент.

Он выразил уверенность, что "тем самым Турция открыла перспективу для мира и политического решения в Сирии, прежде всего в провинции Идлиб".

"Цель наша состоит в том, чтобы очистить территорию Сирии от Манбиджа до иракской границы от террористов. Я соответственно призываю все стороны поддержать справедливое, устойчивое политическое решение в Сирии, посредством конструктивного подхода", - отметил Р.Т.Эрдоган.

При этом он призвал к "принципиальному подходу по отношению ко всем террористическим организациям".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Эрдоган заявляет о необходимости не допустить волны беженцев из Идлиба Эрдоган потребовал сохранить статус Идлиба как зоны деэскалации и предостерег от ошибочных шагов Эрдоган: Идлиб - важный фактор безопасности не только Сирии, но и Турции Эрдоган на саммите тюркоязычных стран в Киргизии призвал противодействовать сторонникам Гюлена В Турции состоится инаугурация Эрдогана Эрдоган решил не продлевать режим чрезвычайного положения в Турции, введенный после попытки переворота - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]