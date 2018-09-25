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Регион 25.09.2018 23:20

Рухани подверг критике США за выход из ядерного соглашения

Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал Вашингтон за односторонний выход из Совместного всеобъемлющего плана действий, заявив, что США стремятся ослабить международные организации.

"Правительство США, по крайне мере, нынешняя администрация, судя по всему, преисполнено сделать так, чтобы все международные учреждения стали неэффективными. Это правительство вразрез с правилами международного права вышло из многостороннего соглашения (СВПД - ИФ), которое было одобрено Совбезом ООН", - сказал Х.Рухани, выступая во вторник на Генассамблее ООН.

По его словам, "это правительство (США) приглашает Исламскую республику на двухсторонние переговоры, но не готово консультироваться даже со своими экспертами, и не готово признать требование современного государства, в частности первостепенный принцип ответственности государства".

"Таким образом, оно нарушает государственные обязательства, взятые его предшественником. На каком основании мы можем вступить в соглашение, которое ведет себя подобным образом", - сказал иранский лидер.

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Тэги: ИРАН, РУХАНИ, США, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]