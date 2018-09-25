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Регион 25.09.2018 23:56

Рухани предлагает США возобновить диалог на полях Генассамблеи ООН

Президент Ирана Хасан Рухани во вторник, выступая на Генассамблее ООН, призвал США начать диалог на "нейтральной территории" Организации объединенных наций.

"Нет необходимости ждать следующей возможности (для возобновления диалога - ИФ). Обе стороны могут выслушать друг друга прямо здесь, на этой Ассамблее. Я начинаю диалог прямо здесь", - заявил иранский президент.

"Наша позиция ясна: обязательства в обмен на обязательства. Нарушения в обмен на нарушения. Угрозы в ответ на угрозы и шаги навстречу в ответ на шаги навстречу", - отметил он.

"ООН не является частью администрации США. Диалог может возобновиться на этой Ассамблее с той самой точки и тем самым человеком, который в свое время покинул стол переговоров", - подчеркнул Х.Рухани, имея в виду выход США из атомной сделки с Тегераном в мае 2018 года.

"Диалог должен начаться с прекращения угроз и санкций, которые нарушают принципы этики и международного законодательства", - считает он.

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Тэги: ИРАН, США, СОГЛАШЕНИЕ, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]