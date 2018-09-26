На границах СНГ прослеживается формирование плацдарма ИГИЛ - глава АТЦ СНГ

На границах СНГ прослеживаются процессы формирования нового плацдарма "Исламского государства", Содружество должно быть готово противодействовать этой угрозе, заявил в среду руководитель Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ) Андрей Новиков на учениях "Иссык-Куль - Антитеррор-2018" на севере Киргизии.

"Нам была продемонстрирована войсковая операция по блокированию и уничтожению крупного незаконного вооруженного формирования террористической направленности, прорвавшегося через государственную границу. Данный учебный сценарий был предложен нами исходя из анализа оперативной обстановки на границах Содружества, где отчетливо прослеживаются процессы формирования нового террористического плацдарма так называемой организации ИГИЛ на территории Афганистана", - сказал А.Новиков.

"Поэтому странам Содружества необходимо быть готовыми решительно пресекать любые попытки террористов вторгнуться на нашу территорию. Проведенная сегодня войсковая операция показала способность государств СНГ местными силами успешно решать столь непростые задачи. Принимавшие в ней военнослужащие показали высокую боевую выучку, уверенное владение новыми видами вооружений и военной техники, готовность к эффективному взаимодействию со спецподразделениями органов безопасности в особых условиях", - заявил глава АТЦ СНГ.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Идрис Кадыркулов со своей стороны отметил, что в ходе учений личный состав показал отличную выучку и профессионализм.

"Ходе учений особое внимание уделялось вопросам создания условий максимально приближенным к реальной боевой обстановке", - подчеркнул он.

25-26 сентября в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в соответствии с программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы прошли второй и третий этапы совместных учений компетентных органов государств-участников Содружества "Иссык-Куль-Антитеррор-2018".

Всего в маневрах было задействовано около 2 тыс. военнослужащих двух стран и почти 400 единиц техники, в том числе авиационной. В Киргизию впервые был перемещен российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

Для участия в совместных антитеррористических учениях силовых структур СНГ на аэродромы Киргизии перебазировалась российская авиационная группа, состоящая примерно из 30 самолетов и вертолетов. Российские бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25, также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 размещены на двух военных аэродромах Киргизии - аэродроме Кант (20 км от Бишкека) и аэродроме Чолпон-Ата.

По словам А.Новикова, следующие учения планируется провести в Армении.