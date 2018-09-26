ЕС остается на позициях поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины - Могерини

Высокий представитель Евроcоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подтвердила неизменность подходов ЕС по вопросу применения санкций в отношении России с целью полного выполнения Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Евросоюз остается на позициях полной и безусловной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - приводит пресс-служба МИД Украины слова Ф.Могерини в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
В свою очередь, П.Климкин отметил необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины, а также выразил благодарность за продолжение санкций ЕС в отношении России и за расширение санкционного списка за счет включения компаний, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив.
"В этом контексте собеседники согласились с необходимостью отдельного обсуждения действий России в акватории Азовского моря, которые представляют угрозу в том числе и компаниям государств-членов ЕС, которые заходят в украинские порты", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая подготовку к пятому заседанию Совета ассоциации Украина-ЕС (состоится в Брюсселе 17 декабря), а также министерского заседания Восточного партнерства (состоится в Люксембурге 15 октября).
"В этом контексте министр отметил необходимость поиска новых подходов по применению принципов "больше за большее" и дальнейшей дифференциации в зависимости от состояния и приоритетов отношений ЕС со странами-партнерами", - сообщили в МИД Украины.
Также П.Климкин выразил заинтересованность в организации до конца текущего года визита Ф.Могерини в Украину.
Азербайджан разрабатывает экспериментальную тактическую ракету
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Ереван рассчитывает на конкретные результаты в случае встречи лидеров Армении и Азербайджана - МИД
Министр нефти Ирана посоветовал Трампу "не вмешиваться в дела Ближнего Востока", если он хочет остановить рост цен на нефть
Беларусь назначила нового сопредседателя МПК с Азербайджаном
Казахстан намерен значительно увеличить экспорт газа в Китай - глава Минэнерго
Восемь человек получили травмы в столкновении автобуса и грузовика в Домодедово
Dunkin` Donuts откажется от слова "пончик" в названии в следующем году
Michael Kors покупает дом моды Versace за 1,83 млрд евро, сменит название на Capri Holdings
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
DaimOnline: интересная акция и новый онлайн-конкурс от Bakcell
В Баку отметили 200-летие создания памятника Минину и Пожарскому
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»