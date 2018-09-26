ЕС остается на позициях поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины - Могерини

Высокий представитель Евроcоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подтвердила неизменность подходов ЕС по вопросу применения санкций в отношении России с целью полного выполнения Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Евросоюз остается на позициях полной и безусловной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - приводит пресс-служба МИД Украины слова Ф.Могерини в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

В свою очередь, П.Климкин отметил необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины, а также выразил благодарность за продолжение санкций ЕС в отношении России и за расширение санкционного списка за счет включения компаний, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив.

"В этом контексте собеседники согласились с необходимостью отдельного обсуждения действий России в акватории Азовского моря, которые представляют угрозу в том числе и компаниям государств-членов ЕС, которые заходят в украинские порты", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая подготовку к пятому заседанию Совета ассоциации Украина-ЕС (состоится в Брюсселе 17 декабря), а также министерского заседания Восточного партнерства (состоится в Люксембурге 15 октября).

"В этом контексте министр отметил необходимость поиска новых подходов по применению принципов "больше за большее" и дальнейшей дифференциации в зависимости от состояния и приоритетов отношений ЕС со странами-партнерами", - сообщили в МИД Украины.

Также П.Климкин выразил заинтересованность в организации до конца текущего года визита Ф.Могерини в Украину.