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Дальнее зарубежье 26.09.2018 13:04

Президент Южной Кореи уверен в том, что КНДР выполнит обязательства по денуклеаризации

Лидер КНДР Ким Чен Ын выполнит обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова, которые он принял на себя на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Последние договоренности по денуклеаризации были достигнуты между президентом США и высшим северокорейским руководителем в ходе прямого саммита, прошедшего впервые в истории, обещание было дано перед всем миром", - сказал Мун Чжэ Ин в интервью телеканалу Fox News в Нью-Йорке.

Он отметил, что "многие не верят в то, что Северная Корея выполнит данные обещания, поскольку предыдущие соглашения по денуклеаризации провалились, поэтому и относятся к этим обещаниям скептически".

По его мнению, "последнее соглашение по денуклеаризации полностью отличатся от предыдущих", которые достигались на рабочем уровне, например на шестисторонних переговорах.

"Думаю, что это соглашение является более обязательным для выполнения", - подчеркнул южнокорейский руководитель.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ, УВЕРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]