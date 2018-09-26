Эта безумная, безумная, безумная Армения: Пашинян считает лаборатории в Армении – американскими, МИД - армянскими

В Армении нет американских биологических лабораторий, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на брифинге в Ереване в среду.

"В Армении не существует американских или иных иностранных биолабораторий. Это наши лаборатории, которые находятся под юрисдикцией Армении, и там работают исключительно граждане Армении", - сказал Т.Балаян.

Ранее в сентябре глава правительства Армении Никол Пашинян заявил в интервью "Коммерсанту", что российские специалисты получили допуск к американским лабораториям, которые занимаются исследованием биоматериалов и расположены на армянской территории.

"Буквально 10-15 дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям", - заявил премьер-министр Армении.

Он добавил, что у российских специалистов "никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении".

"Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении. Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях. Правда, это лаборатории очень хорошего качества. Я думаю, очень хорошо, что у нас есть такие качественные лаборатории", - добавил Н.Пашинян.

Кроме того, он подчеркнул, что "это никак не может быть использовано против России".

"Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений", - сказал премьер-министр Армении.