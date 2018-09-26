Эта безумная, безумная, безумная Армения: Пашинян считает лаборатории в Армении – американскими, МИД - армянскими

В Армении нет американских биологических лабораторий, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на брифинге в Ереване в среду.
"В Армении не существует американских или иных иностранных биолабораторий. Это наши лаборатории, которые находятся под юрисдикцией Армении, и там работают исключительно граждане Армении", - сказал Т.Балаян.
Ранее в сентябре глава правительства Армении Никол Пашинян заявил в интервью "Коммерсанту", что российские специалисты получили допуск к американским лабораториям, которые занимаются исследованием биоматериалов и расположены на армянской территории.
"Буквально 10-15 дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям", - заявил премьер-министр Армении.
Он добавил, что у российских специалистов "никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении".
"Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении. Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях. Правда, это лаборатории очень хорошего качества. Я думаю, очень хорошо, что у нас есть такие качественные лаборатории", - добавил Н.Пашинян.
Кроме того, он подчеркнул, что "это никак не может быть использовано против России".
"Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений", - сказал премьер-министр Армении.
Азербайджан разрабатывает экспериментальную тактическую ракету
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Ереван рассчитывает на конкретные результаты в случае встречи лидеров Армении и Азербайджана - МИД
Министр нефти Ирана посоветовал Трампу "не вмешиваться в дела Ближнего Востока", если он хочет остановить рост цен на нефть
Беларусь назначила нового сопредседателя МПК с Азербайджаном
Казахстан намерен значительно увеличить экспорт газа в Китай - глава Минэнерго
Восемь человек получили травмы в столкновении автобуса и грузовика в Домодедово
Dunkin` Donuts откажется от слова "пончик" в названии в следующем году
Michael Kors покупает дом моды Versace за 1,83 млрд евро, сменит название на Capri Holdings
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
DaimOnline: интересная акция и новый онлайн-конкурс от Bakcell
В Баку отметили 200-летие создания памятника Минину и Пожарскому
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»