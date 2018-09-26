Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9996 RUR   0.0259 GBR   2.2392 TRY   0.2754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.28 Brent   81.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 21° 28 Сен 15° 23° 29 Сен 17° 25°

Регион 26.09.2018 11:54

Эта безумная, безумная, безумная Армения: Пашинян считает лаборатории в Армении – американскими, МИД - армянскими

В Армении нет американских биологических лабораторий, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на брифинге в Ереване в среду.

"В Армении не существует американских или иных иностранных биолабораторий. Это наши лаборатории, которые находятся под юрисдикцией Армении, и там работают исключительно граждане Армении", - сказал Т.Балаян.

Ранее в сентябре глава правительства Армении Никол Пашинян заявил в интервью "Коммерсанту", что российские специалисты получили допуск к американским лабораториям, которые занимаются исследованием биоматериалов и расположены на армянской территории.

"Буквально 10-15 дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям", - заявил премьер-министр Армении.

Он добавил, что у российских специалистов "никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении".

"Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении. Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях. Правда, это лаборатории очень хорошего качества. Я думаю, очень хорошо, что у нас есть такие качественные лаборатории", - добавил Н.Пашинян.

Кроме того, он подчеркнул, что "это никак не может быть использовано против России".

"Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений", - сказал премьер-министр Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, США, БИОЛАБОРАТОРИИ


Похожие новости


Армения стремится к расширению торгово-экономических отношений с США - Пашинян В Ереване не исключают встречу президента Армении и госсекретаря США Армянский премьер планирует нанести визит в США - глава МИД Представители армянского лобби пытаются разрушить взаимоотношения между Баку и Вашингтоном – помощник президента Азербайджана Помпео готов помочь Армении получить у США грант на развитие школьного образования И.о. главы МИД Армении обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с представителем госдепа США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]