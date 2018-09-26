В Турции задержали почти 40 человек за связь с Гюленом

Полиция Турции задержала 39 подозреваемых в связях с движением FETO, которое возглавляет проживающий в США оппозиционный богослов Фетхуллах Гюлен, сообщает в среду агентство "Анадолу".

Среди задержанных 33 военных и шесть гражданских лиц. Операция проводилась в 23 провинциях страны.

Всего в среду прокуратура Стамбула выдала ордер на арест 71 подозреваемого в связях с Ф.Гюленом.

Турецкое руководство обвиняет Ф.Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Соединенных Штатов его экстрадиции.

Ф.Гюлен заявляет, что никак не связан с попыткой переворота в Турции.