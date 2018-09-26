Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9996 RUR   0.0259 GBR   2.2392 TRY   0.2754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.28 Brent   81.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 21° 28 Сен 15° 23° 29 Сен 17° 25°

Оборона 26.09.2018 12:05

Азербайджан на ADEX-2018 показал новые авиационные бомбы собственного производства

Научно-исследовательский институт министерства оборонной промышленности Азербайджана завершил испытания Бетонобойной авиационной бомбы свободного падения калибра 100 и 250 кг.

"БетАБ-100 и БетАБ-250 успешно прошли испытания и готовы к серийному производству", - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» гендиректор института Новруз Абдуллаев.

По словам гендиректора, новые бомбы Миноборонпрома предназначены для эффективного поражения железобетонных укрытий, взлетно-посадочных полос аэродромов.

БетАБ-100 уничтожает бетонные сооружения шириной 0,2-0,7 метров, БетАБ-250 – 0,8-1,1 метров.

Наряду с этим, по словам Н.Абдуллаева, институт успешно завершил первый этап испытаний интегрированной Осколочно-фугасной авиационной бомбы с лазерным наведением калибра 250 кг (ОФАБ-250 ЛН). "Боевая часть бомбы соответствует ГОСТу СССР, система лазерного наведения – стандартам НАТО и разработан турецкой компанией «ASELSAN». Это интегрированный экземпляр, который успешно прошел первый этап испытаний", - отметил он.

Н.Абдуллаев отметил, что дальность полета ОФАБ составляет 10-12 км, уклонение от цели на расстоянии 8 км – 10 метров.

Наряду с этим, он отметил, что институт также разработал и успешно провел первый этап испытаний планирующей самонаводящейся интеллектуальной авиационной бомбы калибра 50 кг (корректируемые авиабомбы – ИФ). «Бомба предназначена для поражения стационарных мишеней. Двигается на цель по заданным координатам на расстоянии 10-60 км»,- сказал он.

По словам Н.Абдуллаева, скорость полета бомбы зависит от высоты и скорости сброса КАБ. «В ней установлен мотор с твердым топливом, что позволяет увеличить дистанцию полета», - сказал гендиректор.

Вышеуказанные новинки ВПК Азербайджана были продемонстрированы на международной выставке оборонной промышленности «ADEX-2018».

Международная выставка "ADEX" проходит в Баку под патронатом президента Азербайджана с 2014 года, организатором выставки выступает Министерство оборонной промышленности.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВИАБОМБЫ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]