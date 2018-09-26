Азербайджан на ADEX-2018 показал новые авиационные бомбы собственного производства

Научно-исследовательский институт министерства оборонной промышленности Азербайджана завершил испытания Бетонобойной авиационной бомбы свободного падения калибра 100 и 250 кг.

"БетАБ-100 и БетАБ-250 успешно прошли испытания и готовы к серийному производству", - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» гендиректор института Новруз Абдуллаев.

По словам гендиректора, новые бомбы Миноборонпрома предназначены для эффективного поражения железобетонных укрытий, взлетно-посадочных полос аэродромов.

БетАБ-100 уничтожает бетонные сооружения шириной 0,2-0,7 метров, БетАБ-250 – 0,8-1,1 метров.

Наряду с этим, по словам Н.Абдуллаева, институт успешно завершил первый этап испытаний интегрированной Осколочно-фугасной авиационной бомбы с лазерным наведением калибра 250 кг (ОФАБ-250 ЛН). "Боевая часть бомбы соответствует ГОСТу СССР, система лазерного наведения – стандартам НАТО и разработан турецкой компанией «ASELSAN». Это интегрированный экземпляр, который успешно прошел первый этап испытаний", - отметил он.

Н.Абдуллаев отметил, что дальность полета ОФАБ составляет 10-12 км, уклонение от цели на расстоянии 8 км – 10 метров.

Наряду с этим, он отметил, что институт также разработал и успешно провел первый этап испытаний планирующей самонаводящейся интеллектуальной авиационной бомбы калибра 50 кг (корректируемые авиабомбы – ИФ). «Бомба предназначена для поражения стационарных мишеней. Двигается на цель по заданным координатам на расстоянии 10-60 км»,- сказал он.

По словам Н.Абдуллаева, скорость полета бомбы зависит от высоты и скорости сброса КАБ. «В ней установлен мотор с твердым топливом, что позволяет увеличить дистанцию полета», - сказал гендиректор.

Вышеуказанные новинки ВПК Азербайджана были продемонстрированы на международной выставке оборонной промышленности «ADEX-2018».

Международная выставка "ADEX" проходит в Баку под патронатом президента Азербайджана с 2014 года, организатором выставки выступает Министерство оборонной промышленности.

Ф.Исазаде