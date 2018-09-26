Бывший замначальника полиции Армении обвиняется в превышении полномочий во время апрельских демонстраций в Ереване

Специальная следственная служба (ССС) Армении обвинила бывшего командующего войсками полиции, экс-заместителя начальника полиции Армении Левона Ераносяна в незаконном применении светошумовых гранат в апреле на акциях протеста, возглавляемых нынешним премьер-министром страны Николом Пашиняном.

"Обвинение предъявлено по ч. 2 и 3 ст. 309 УК Армении - совершение им умышленных действий, явно выходящих за пределы его полномочий и причинивших существенный вред правам и законным интересам граждан, сопряженное с применением специальных средств, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия", - сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Согласно обвинению, Л.Ераносян, не имея специальной квалификации и, исходя из этого, полномочий, чтобы лично поручать и применять спецсредства, в нарушение разрешенных стандартов, без соблюдения дистанции в 2,5 метра между людьми, во время массовой акции протеста 16 апреля 2018 года на проспекте Баграмяна в Ереване, применил четыре светошумовые гранаты "Заря".

Вследствие этого более 40 участников акции протеста получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе тяжелые и средней тяжести, говорится в документе.

Кроме того, 22 апреля 2018 года в ходе акции протеста на проспекте Арцаха в Ереване Л.Ераносян совершил те же нарушения, применив в отношении демонстрантов четыре светошумовые гранаты "Заря", в результате чего шесть протестующих получили телесные повреждения, отметили в пресс-службе.

В отношении Л.Ераносяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.