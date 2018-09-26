Мэй на встрече с президентом Ирана заверила его в приверженности Лондона иранскому ядерному соглашению

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани на полях Генассамблеи ООН вновь указала на приверженность Лондона соглашению по иранской ядерной программе, сообщает в среду "Дейли телеграф".
Она отметила, что "пока Тегеран со своей стороны будет придерживаться условий соглашения, Великобритания будет продолжать предпринимать действия, чтобы убедиться в том, что Иран получает экономические выгоды от ослабления санкционного режима", пишет газета.
Говоря о двухсторонних отношениях, Т.Мэй выступила за развитие сотрудничества и связей между Великобританией и Ираном в различных сферах, в том числе экономической и энергетической.
Со своей стороны, иранский президент заявил о необходимости создания механизма для "защиты и полной имплементации соглашения, особенно в экономическом секторе".
Британский премьер и Х.Рухани также обсудили недавний теракт в городе Ахваз на юго-западе Ирана, который унес жизни 29 человек. Президент Ирана поблагодарил Т.Мэй за поддержку и соболезнования и призвал к совместным усилиям по борьбе с терроризмом. "Сегодня все должны жестко выступать против терроризма и развивать сотрудничество в борьбе против этого чудовищного феномена", - сказал Х.Рухани.
Между тем, на полях ГА ООН в Нью-Йорке также прошла встреча глав МИД Великобритании и Ирана. Глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант назвал иранское соглашение "жизненно важным" документом. Он заверил своего иранского коллегу Джавада Зарифа в приверженности Лондона этому соглашению и призвал Тегеран также продолжать выполнять его.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, назвав соглашение "плохим", заявил о выходе из него Соединенных Штатов. Вашингтон объявил о восстановлении существовавших до подписания соглашения американских санкций против Ирана в финансово-экономической сфере, предусматривающих, в том числе, санкционные меры в отношении компаний третьих стран, ведущих бизнес с иранскими партнерами.
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