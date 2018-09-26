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Транспорт и связь 26.09.2018 13:06

Президент Алиев отмечает высокую значимость спутников в усилении военного потенциала Азербайджана и защиты инфраструктуры

Азербайджанские космические спутники играют большую роль в реализации инфраструктурных проектов, защите имеющейся инфраструктуры, усиления обороноспособности, отмечает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Значимость спутников для реализации инфраструктурных проектов и защиты существующей инфраструктуры велика. Спутник «Azersky» играет особую роль для развития сельского хозяйства, экологического контроля и эффективного использования земель», - отметил И.Алиев в своем поздравлении азербайджанскому народу в связи с запуском на орбиту третьего спутника «Azerspace-2».

Глава государства также указал на особую роль ранее запущенного спутника «Azersky» в усилении обороны Азербайджана и его военного потенциала. «Благодаря деятельности Azersky нам удалось полностью избавиться от зависимости от других стран, и начать оказывать спутниковые услуги многим странам», - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что деятельность спутников обеспечивает приток валюты в страну. «Успехи Азербайджана в космической промышленности развивают ненефтяной сектор и ненефтяную промышленность. Неслучайно, за 8 месяцев 2018 года рост ненефтяного промпроизводства составил около 11%», -подчеркнул И.Алиев.

Президент добавил важную роль спутников в обеспечении информационной безопасности Азербайджана.

Как сообщалось, французская Airanespace в ночь на среду запустила на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2" с помощью ракетоносителя Ariane-5. Запуск осуществлен с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

Спутник «Azerspace-2» будет эксплуатироваться 15 лет. Azerspace-2 охватит страны Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Тропической Африки. Новый спутник позволит расширить спектр услуг, оказываемых Azerkosmos, географию деятельности общества, а также станет резервом на орбите для спутника «Azerspace-1».

ОАО "Azerkosmos" и "Airanespace" в декабре 2015 года подписали контракт по запуску на геостационарную орбиту спутника "Azerspace-2". По договоренности между Azerkosmos и Intersat, спутник Azerispace-2 будет расположен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы и охватит регионы Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.

Azerkosmos заключил контракт с компанией "Space Systems/Loral" (SSL) на изготовление спутника «Azerispace-2". Стоимость контракта составила $191,36 млн. Финансирование проекта создания спутника «Azerispace-2» осуществляется за счет долгосрочной и льготной кредитной линии Канадского агентства по развитию экспорта (Export Development Canada, EDC).

В настоящее время Azerkosmos оказывает услуги клиентам посредством первого национального телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» и низкоорбитального спутника за поверхностью земли «Azersky».

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ). Расходы на изготовление и запуск "Azerspace-1" составили $233 млн.

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, СПУТНИКИ, РОЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]