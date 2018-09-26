Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня на государственной границе Азербайджана и Армении, проведенный 26 сентября, завершился без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

«Мониторинг был проведен в направлении Гедабекского района Азербайджана в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ»,- говорится в сообщении.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Огнен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде