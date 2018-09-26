Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня на государственной границе Азербайджана и Армении, проведенный 26 сентября, завершился без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
«Мониторинг был проведен в направлении Гедабекского района Азербайджана в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ»,- говорится в сообщении.
Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Огнен Йович и Саймон Тиллер.
Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Ф.Исазаде
Министр нефти Ирана посоветовал Трампу "не вмешиваться в дела Ближнего Востока", если он хочет остановить рост цен на нефть
Беларусь назначила нового сопредседателя МПК с Азербайджаном
Казахстан намерен значительно увеличить экспорт газа в Китай - глава Минэнерго
Восемь человек получили травмы в столкновении автобуса и грузовика в Домодедово
Dunkin` Donuts откажется от слова "пончик" в названии в следующем году
Michael Kors покупает дом моды Versace за 1,83 млрд евро, сменит название на Capri Holdings
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Задержан брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб
Расходы на оборону в Эстонии вырастут более рекомендованного НАТО минимума
Парламентская комиссия может попросить премьера Армении ответить на вопросы в связи с прослушиванием главы СНБ
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
DaimOnline: интересная акция и новый онлайн-конкурс от Bakcell
В Баку отметили 200-летие создания памятника Минину и Пожарскому
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»