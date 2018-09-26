Россияне стали реже бронировать туры в Израиль из-за обострения отношений между странами, есть отказы от путевок, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в среду.

"Туроператоры отмечают, что конфликт сказался на спросе, заявок с 17 сентября стало меньше. Кто-то даже говорит об отказах. Туристы волнуются, им кажется, что все это происходит в небе над Израилем. Многие не вникают, что военные действия в Сирии идут давно и это прежде не мешало поездкам в Израиль", - рассказала она.

В то же время в некоторых компаниях спада спроса не заметили. Но нет и глубины продаж - в частности, совсем не востребованы туры на Новый год.

Ранее опрос портала "Интерфакс-Туризм" показал, что продажи авиабилетов из России в Израиль на прошлой неделе значительно снизились. В компании Aviasales спрос на авиабилеты в Израиль с 17 по 23 сентября снизился на 5% по сравнению с неделей ранее. В Kupibilet.ru отметили снижение продаж на направлении на 30%. В сервисе Biletix сообщили о падении продаж на 23%.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Как заявили в Минобороны РФ после трагедии, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. Израильская сторона свою вину отрицает.

По словам И.Тюриной, негативно сказывается на турпотоке в Израиль и информация об участившихся депортациях россиян при пересечении израильской границы без особых поводов. Так, в первом полугодии 2018 года в аэропортах Израиля отказы во въезде в страну получили около 2,2 тыс. россиян из-за подозрений, что они едут не с целью туризма. Это почти в два раза больше, чем за весь 2017 год: тогда было 1,4 тыс. отказов. Израиль объясняет это тем, что за последнее время сильно выросло число обращений россиян за политическим убежищем.

Сегодня из России в Израиль летает 86 рейсов в неделю - из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Самары, Краснодара, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод.

По данным Росстата, за первые полгода 2018 года Израиль посетили 172 тыс. россиян - как и в аналогичный период годом ранее. Всего в прошлом году в стране побывали 359 тыс. граждан РФ.