Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9996 RUR   0.0259 GBR   2.2392 TRY   0.2754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.28 Brent   81.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 21° 28 Сен 15° 23° 29 Сен 17° 25°

Оборона 26.09.2018 13:31

Азербайджан разрабатывает экспериментальную тактическую ракету

Министерство оборонной промышленности Азербайджана на международной выставке «ADEX-2018» выставило на демонстрацию Экспериментальную тактическую ракету (ЭТР-М) калибра 203 мм.

«ЭТР-М является сугубо азербайджанским изделием. Он разработан инженерами научно-исследовательского института Миноборонпрома», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» гендиректор института Новруз Абдуллаев.

По словам Н.Абдуллаева, применение ракеты предусмотрено как «земля-земля», так и «земля-воздух».

«Ракета состоит из нескольких модулей, что позволяет разбирать, менять и модернизировать каждый из них по отдельности. Заменой или модернизацией модулей, можно поменять назначение и дальность полета ракеты», - сказал он.

Н.Абдуллаев отметил, что масса боеголовки ЭТР-М составляет 50 кг, навигационная система - INS/GPS. По его словам, на данный момент идет работа над пусковой установкой, которая предусматривает вертикальный запуск ракеты.

Международная выставка "ADEX" проходит в Баку под патронатом президента Азербайджана с 2014 года, организатором выставки выступает Министерство оборонной промышленности.

INS/GPS – это синтез двух самостоятельных систем – инерциальной навигационной системы (INS) и спутниковой навигационной системы (GPS), позволяющий объединить достоинства и скомпенсировать недостатки, присущие каждой из систем в отдельности.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РАКЕТА, РАЗРАБОТКА


Похожие новости


Пентагон разрабатывает гиперзвуковую ракету с дальностью 1,6 тыс. км для сухопутных войск КНДР продолжает разработку ракеты для нанесения ядерного удара по США - Пентагон Индия разрабатывает баллистическую ракету, способную нести несколько ядерных боеголовок В России разрабатываются стратегические ракеты нового поколения - командующий РВСН

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]