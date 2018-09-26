Азербайджан разрабатывает экспериментальную тактическую ракету

Министерство оборонной промышленности Азербайджана на международной выставке «ADEX-2018» выставило на демонстрацию Экспериментальную тактическую ракету (ЭТР-М) калибра 203 мм.

«ЭТР-М является сугубо азербайджанским изделием. Он разработан инженерами научно-исследовательского института Миноборонпрома», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» гендиректор института Новруз Абдуллаев.

По словам Н.Абдуллаева, применение ракеты предусмотрено как «земля-земля», так и «земля-воздух».

«Ракета состоит из нескольких модулей, что позволяет разбирать, менять и модернизировать каждый из них по отдельности. Заменой или модернизацией модулей, можно поменять назначение и дальность полета ракеты», - сказал он.

Н.Абдуллаев отметил, что масса боеголовки ЭТР-М составляет 50 кг, навигационная система - INS/GPS. По его словам, на данный момент идет работа над пусковой установкой, которая предусматривает вертикальный запуск ракеты.

Международная выставка "ADEX" проходит в Баку под патронатом президента Азербайджана с 2014 года, организатором выставки выступает Министерство оборонной промышленности.

INS/GPS – это синтез двух самостоятельных систем – инерциальной навигационной системы (INS) и спутниковой навигационной системы (GPS), позволяющий объединить достоинства и скомпенсировать недостатки, присущие каждой из систем в отдельности.

Ф.Исазаде