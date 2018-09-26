Восемь человек получили травмы в столкновении автобуса и грузовика в Домодедово

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в подмосковном Домодедово, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в Центральном региональном центре МЧС РФ.
"В Домодедово водители пассажирского автобуса и грузового автомобиля не смогли разъехаться и допустили столкновение, пострадало восемь человек", - сказали в ЦРЦ.
По предварительным данным, погибших нет.
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