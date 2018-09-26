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Происшествия 26.09.2018 13:44

Восемь человек получили травмы в столкновении автобуса и грузовика в Домодедово

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в подмосковном Домодедово, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в Центральном региональном центре МЧС РФ.

"В Домодедово водители пассажирского автобуса и грузового автомобиля не смогли разъехаться и допустили столкновение, пострадало восемь человек", - сказали в ЦРЦ.

По предварительным данным, погибших нет.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]