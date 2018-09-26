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Инфраструктура и тендеры 26.09.2018 13:45

Госкомстат отбирает подрядчика для реконструкции административного здания

Государственный комитет по статистике Азербайджана (ГКС) отбирает подрядчика на проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту административного здания, говорится в объявлении ведомства.

Отбор проводится методом тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 6 ноября 2018 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 7 ноября.

Телефон для справок: (012) 538 62 57.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГОСКОМСТАТ, ТЕНДЕР, РЕКОНСТРУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]