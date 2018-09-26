Госкомстат отбирает подрядчика для реконструкции административного здания

Государственный комитет по статистике Азербайджана (ГКС) отбирает подрядчика на проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту административного здания, говорится в объявлении ведомства.

Отбор проводится методом тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 6 ноября 2018 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 7 ноября.

Телефон для справок: (012) 538 62 57.

Б.Рустамбеков