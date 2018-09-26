На юго-востоке Турции произошел взрыв, погибли минимум два человека

Минимум два сотрудника сил безопасности Турции погибли, еще двое получили ранения при взрыве придорожной бомбы в юго-восточной провинции Ширнак, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на источник.
По его данным, речь идет о самодельном взрывном устройстве. Его собрали бойцы "Рабочей партии Курдистана" (PKK), утверждает источник агентства. В районе взрыва проводится спецоперация.
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