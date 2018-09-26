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Регион 26.09.2018 13:53

На юго-востоке Турции произошел взрыв, погибли минимум два человека

Минимум два сотрудника сил безопасности Турции погибли, еще двое получили ранения при взрыве придорожной бомбы в юго-восточной провинции Ширнак, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на источник.

По его данным, речь идет о самодельном взрывном устройстве. Его собрали бойцы "Рабочей партии Курдистана" (PKK), утверждает источник агентства. В районе взрыва проводится спецоперация.

Турция считает PKK террористической группировкой.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]