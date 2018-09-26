Госкомстат отбирает подрядчиков для строительства административных зданий районных управлений

Государственный комитет по статистике Азербайджана (ГКС) отбирает подрядчиков по строительству административных зданий управлений статистики Гейгельского и Зардабского районов, говорится в объявлении ведомства.

Отбор проводится методом тендера по двум лотом: строительство здания управления статистики в Гейгельском районе; строительство здания управления статистики в Зардабском районе.

Стоимость участия в тендере по каждому лоту составляет 500 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 6 ноября 2018 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 7 ноября.

Телефон для справок: (012) 538 62 57.

Б.Рустамбеков