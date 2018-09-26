Премьер-министры стран-членов ГУАМ встретятся на следующей неделе в Кишиневе

В начале октября в Кишиневе состоится встреча глав правительств стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ, входит Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия), сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Тудор Ульяновский.

Т.Ульяновский на заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ, которое прошло в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представил проект повестки дня запланированной на 5-6 октября встречи.

"Молдавия твердо уверена в потенциале развития ГУАМ. Кишинев считает, что реализация проектов в сфере транспорта и инфраструктуры превратит территории государств-членов ГУАМ в важный коридор между странами Западной и Центральной Европы и странами Центральной Азии и Кавказа", - заявил Т.Ульяновски.

Его цитирует пресс-служба МИДЕИ в среду.

По словам министра, Молдавия выступает за скорейшее завершение процедур, необходимых для создания зоны свободной торговли между странами ГУАМ.

Участники встречи также обсудили возможности укрепления политического, межпарламентского и отраслевого сотрудничества государств-членов ГУАМ.

Т.Ульяновский приветствовал интерес к Организации со стороны Японии, особо отметив внедрение с ее помощью в странах ГУАМ проектов в области энергетики, туризма, водоснабжения и управления отходами.

"Предложенный Японией тематический семинар по продвижению инвестиций и укреплению способностей членов ГУАМ повысит их экономические возможности", - отметил он.

"Молдавия крайне заинтересована в проектах в области информационных технологий и выступает за создание программы сотрудничества на 2019 г. Думаю, это общая заинтересованность всех стран ГУАМ", - сказал Т.Ульновски.

Как сообщалось, 28 сентября в Кишиневе состоится 11-я сессия Парламентской ассамблеи ГУАМ. Дискуссии будут проходить в рамках трёх рабочих групп. Они обсудят перспективы отраслевого сотрудничества между государствами-членами Организации, обеспечение информационной безопасности в регионе и взаимодействие в рамках международных организаций.

Молдавия председательствует в ГУАМ в 2018 году. Среди приоритетов ее председательства - действия по активизации отраслевых взаимодействий в сфере экономики, транспорта, энергетики, энергетической безопасности, туризма, внутренних дел, использования возможностей и обмена информацией в области образования, науки, исследований и инноваций, привлечения инвестиций, укрепления политического диалога между странами, а также расширение международного сотрудничества.

В июне Молдавия на правах председателя собиралась провести в Кишиневе встречу глав правительств стран-членов ГУАМ, а также бизнес-форум с участием представителей малого и среднего бизнеса. Однако эти мероприятия не был и проведены.