В Дании арестованы подозреваемые в покупке беспилотников для террористов в Сирии и Ираке

Полиция Дании арестовала двух человек, подозреваемых в приобретении беспилотников для террористической организации ИГИЛ, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным полиции и службы безопасности Дании, беспилотники должны были быть переправлены в Сирию и Ирак.

Предполагается, что задержанные непосредственно связаны террористической группировкой. Их арест был произведен в ходе полицейских рейдов в пределах Большого Копенгагена.