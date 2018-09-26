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ТЭК 26.09.2018 14:39

Казахстан намерен значительно увеличить экспорт газа в Китай - глава Минэнерго

Казахстан имеет планы значительно увеличить экспорт газа по направлению в Китай, сообщил в среду министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Да, есть планы такие. (...) Есть предварительная договоренность значительно увеличить. (...) По крайней мере, между двумя газовыми компаниями есть уже такие договоренности", - сказал К.Бозумбаев, отвечая на вопрос, планирует ли Казахстан наращивать экспорт газа в Китай.

Он отказался назвать планируемые объемы экспорта, уточнив лишь, что в 2018 году экспорт может достичь 5 млрд кубометров газа.

Глава национальной компании "КазМунайГаз" Сауат Мынбаев также ранее подтверждал планы Казахстана по экспорту газа в Китай. По его словам, 5 млрд кубометров газа планируется поставить в КНР к октябрю.

В 2017 году Казахстан приступил к экспорту своего газа в Китай. Ожидаемая экспортная выручка - около $1 млрд. В 2019 году планируется увеличить экспорт газа в Китай до 10 млрд кубометров.

По данным Минэнерго республики, в настоящее время запасы газа в стране составляют 3,9 трлн кубометров. В 2017 году Казахстан добыл 53 млрд кубов газа. Из них порядка 22 млрд были потреблены самими производителями (закачивание газа в пласт), на внутренний рынок ушло 13,8 млрд, а оставшиеся 17,2 млрд кубов - на экспорт.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 90% акций компании принадлежит госфонду "Самрук-Казына", 10% - Нацбанку Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]