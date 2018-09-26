Беларусь назначила нового сопредседателя МПК с Азербайджаном

Заместитель премьер-министра Михаил Русый будет руководить межправительственной комиссией (МПК) по экономическому развитию Беларуси с Азербайджаном.

Совет Министров внес изменения в белорусские части комиссий, комитетов, советов, созданных в соответствии с международными договорами правительства Беларуси с правительствами иностранных государств, а также комиссий по развитию сотрудничества с государствами - участниками СНГ, сообщает БЕЛТА.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является первый вице-премьер Ягуб Эюбов.

В последний раз заседание азербайджано-белорусской МПК состоялось 28 ноября 2016 года в Баку.

А.Азизов