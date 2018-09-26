Узбекистан создает фонд по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками - указ президента

Фонд "Надежда страны" создается при правительстве Узбекистана для подготовки узбекских специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками, соответствующий указ подписан президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, сообщают узбекские СМИ.
"Создать фонд "Эл-юрт умиди" ("Надежда страны") по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при кабинете министров", - говорится в указе.
Новый фонд создается на базе центра по подготовке специалистов за рубежом при МИД Узбекистана.
В документе говорится, что задачей фонда будет налаживание "тесного взаимодействия с соотечественниками, в особенности имеющими большой научный потенциал учеными, специалистами и талантливой молодежью, проживающими и ведущими свою профессиональную деятельность за рубежом".
Кроме того, фонд должен будет обеспечить страну "высоко квалифицированными и конкурентоспособными на мировом рынке труда специалистами, необходимыми для всестороннего и ускоренного развития Узбекистана, путем их подготовки и повышения квалификации как в ведущих зарубежных образовательных учреждениях, так и в Узбекистане".
Основными направлениями деятельности фонда указом определено установление связей и налаживание сотрудничества с соотечественниками, работающими в престижных зарубежных научно-исследовательских, образовательных и медицинских учреждениях, перспективных отраслях экономики.
Кроме того, фонд будет проводить отбор и организацию подготовки по программам магистратуры и докторантуры, а также повышения квалификации и стажировки для перспективных специалистов в ведущих образовательных и научных учреждениях развитых стран мира.
Стипендиаты фонда, прошедшие обучение, повышение квалификации или стажировку за рубежом, обязаны отработать в течение срока, определенного в договоре, в госорганизациях Узбекистана, говорится в документе.
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