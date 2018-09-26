В комитете Сената США пройдут слушания с участием представителей Apple, Google, Twitter

Представители топ-менеджмента крупных американских технологических компаний, в том числе Apple, Google и Twitter, примут участие в среду в слушаниях в комитете Сената США по торговле, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Среди участников также числятся топ-менеджеры AT&T, Amazon и Charter Communications.
Слушания будут посвящены политике конфиденциальности компаний в связи с ростом обеспокоенности по вопросу обеспечения безопасности личных данных клиентов, отмечает агентство.
В сообщении АП указывается, что администрация президента США Дональда Трампа надеется на то, что "конгрессу удастся создать новый свод правил, который будет регулировать то, как компании могут использовать данные своих клиентов, обеспечивая при этом баланс между "конфиденциальностью и процветанием".
Весной 2017 года Д.Трамп подписал законопроект, который позволил Интернет-провайдерам собирать и передавать информацию о предпочтениях своих клиентов без их ведома. Таким образом, он отменил запрет, введенный его предшественником - Бараком Обамой.
Саммит глав государств Движения неприсоединения пройдет в июне 2019 года в Баку – глава МИД Азербайджана
Главе СГБ Азербайджана Мадату Гулиеву присвоено звание генерал-полковника
Цены на нефть сократили падение на данных Минэнерго, Brent на уровне $81,62 за баррель
Алиев утвердил соглашение между «Азеркосмос» и Центром космических исследований Франции
В Азербайджане создается Национальный парк Гызылагадж
Президент Азербайджана выделил 10 млн манатов на благоустройство Гянджи
Лидеры Азербайджана и Монголии наблюдают за чемпионатом по дзюдо в зале соревнований
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell, приняла участие в ярмарке активной занятости, проведенной под девизом «Первый шаг в карьере»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»