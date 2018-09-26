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Дальнее зарубежье 26.09.2018 17:32

В комитете Сената США пройдут слушания с участием представителей Apple, Google, Twitter

Представители топ-менеджмента крупных американских технологических компаний, в том числе Apple, Google и Twitter, примут участие в среду в слушаниях в комитете Сената США по торговле, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Среди участников также числятся топ-менеджеры AT&T, Amazon и Charter Communications.

Слушания будут посвящены политике конфиденциальности компаний в связи с ростом обеспокоенности по вопросу обеспечения безопасности личных данных клиентов, отмечает агентство.

В сообщении АП указывается, что администрация президента США Дональда Трампа надеется на то, что "конгрессу удастся создать новый свод правил, который будет регулировать то, как компании могут использовать данные своих клиентов, обеспечивая при этом баланс между "конфиденциальностью и процветанием".

Весной 2017 года Д.Трамп подписал законопроект, который позволил Интернет-провайдерам собирать и передавать информацию о предпочтениях своих клиентов без их ведома. Таким образом, он отменил запрет, введенный его предшественником - Бараком Обамой.

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Тэги: США, СЕНАТ, ИНТЕРНЕТ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]