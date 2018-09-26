Лидер британских лейбористов встретится с главным переговорщиком ЕС по Brexit

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин проведет встречу с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье, сообщил телеканал "Скай-ньюс".
По его информации, встреча состоится 27 сентября в Брюсселе.
СМИ отмечают, что переговоры между Дж.Корбином и М.Барнье могут вызвать серьезную обеспокоенность у сторонников Brexit, которые опасаются, что лейбористы намерены оказать влияние на процесс выхода Британии из ЕС.
Ранее на этой неделе сообщалось, что Лейбористская партия Великобритании готова бороться за повторное голосование по Brexit после заключения сделки между Великобританией и ЕС, однако предпочитает такому варианту проведение досрочных выборов.
Кроме того, по словам "теневого" министра по Brexit Кейра Стармера, лейбористы готовы проголосовать против сделки по Brexit, которую премьер-министру Терезе Мэй удастся достичь по итогам переговоров с ЕС.
В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Однако в последнее время политики все реже выражают убежденность в том, что срок удастся соблюсти. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.
Лейбористы в 2017 году назвали шесть параметров, под которые, по их мнению, должна подходить сделка по Brexit. Среди них защита прав работников, защита национальной безопасности, справедливая миграционная система для британского бизнеса и населения, а также сохранение преимуществ от участия в едином рынке ЕС. Лейбористы выступают за сохранение Великобритании в таможенном союзе с ЕС, но за выход из единого рынка. План Чекерс, которого придерживается Т.Мэй, подразумевает сохранение тесной связи с ЕС в ряде областей, в частности, в сфере торговли.
Саммит глав государств Движения неприсоединения пройдет в июне 2019 года в Баку – глава МИД Азербайджана
Главе СГБ Азербайджана Мадату Гулиеву присвоено звание генерал-полковника
Цены на нефть сократили падение на данных Минэнерго, Brent на уровне $81,62 за баррель
Алиев утвердил соглашение между «Азеркосмос» и Центром космических исследований Франции
В Азербайджане создается Национальный парк Гызылагадж
Президент Азербайджана выделил 10 млн манатов на благоустройство Гянджи
Лидеры Азербайджана и Монголии наблюдают за чемпионатом по дзюдо в зале соревнований
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell, приняла участие в ярмарке активной занятости, проведенной под девизом «Первый шаг в карьере»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»