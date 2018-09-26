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Дальнее зарубежье 26.09.2018 17:46

Лидер британских лейбористов встретится с главным переговорщиком ЕС по Brexit

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин проведет встречу с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье, сообщил телеканал "Скай-ньюс".

По его информации, встреча состоится 27 сентября в Брюсселе.

СМИ отмечают, что переговоры между Дж.Корбином и М.Барнье могут вызвать серьезную обеспокоенность у сторонников Brexit, которые опасаются, что лейбористы намерены оказать влияние на процесс выхода Британии из ЕС.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Лейбористская партия Великобритании готова бороться за повторное голосование по Brexit после заключения сделки между Великобританией и ЕС, однако предпочитает такому варианту проведение досрочных выборов.

Кроме того, по словам "теневого" министра по Brexit Кейра Стармера, лейбористы готовы проголосовать против сделки по Brexit, которую премьер-министру Терезе Мэй удастся достичь по итогам переговоров с ЕС.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Однако в последнее время политики все реже выражают убежденность в том, что срок удастся соблюсти. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Лейбористы в 2017 году назвали шесть параметров, под которые, по их мнению, должна подходить сделка по Brexit. Среди них защита прав работников, защита национальной безопасности, справедливая миграционная система для британского бизнеса и населения, а также сохранение преимуществ от участия в едином рынке ЕС. Лейбористы выступают за сохранение Великобритании в таможенном союзе с ЕС, но за выход из единого рынка. План Чекерс, которого придерживается Т.Мэй, подразумевает сохранение тесной связи с ЕС в ряде областей, в частности, в сфере торговли.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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