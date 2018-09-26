Парламент Грузии решает вопрос об отмене пожизненной охраны экс-руководителей страны

В парламенте Грузии рассматривается законопроект, согласно которому президент и премьер-министр после истечения срока своих полномочий на занимаемых постах лишь будут находиться под защитой Специальной службы государственной охраны в течение только одного года.

Представляя законопроект на заседании профильного парламентского комитета, руководитель Специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе заявил, что пожизненная охрана бывших высокопоставленных руководителей дорого обходится бюджету Грузии.

"Мы должны следовать примеру европейских стран и рационально расходовать государственные средства, к тому же, криминогенная обстановка в Грузии нормальная", - отметил А.Чубинидзе, добавив, что в случае необходимости правительство может продлить обеспечение охраны того или иного бывшего руководителя.

"Мы полностью исключаем продление после года охраны бывших руководителей по политическим мотивам", - подчеркнул А.Чубинидзе.