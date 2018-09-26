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ТЭК 26.09.2018 16:26

Нижняя палата парламента Казахстана ратифицировала соглашение с РФ о спорной нефти в трубопроводах

Нижняя палата парламента Казахстана в среду на пленарном заседании одобрила законопроект о ратификации соглашения с РФ об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах "Туймазы-Омск-Новосибирск-2" и "Омск-Павлодар".

Соглашение было подписано 9 ноября 2017 года.

После распада СССР и разделения нефтепроводов по территориальному принципу технологическая нефть в объеме более 62,048 тыс. тонн в нефтепроводе "Туймазы - Омск - Новосибирск-2" на территории Казахстана оказалась на балансе дочерней структуры ПАО "Транснефть" и в объеме 141,728 тыс. тонн в нефтепроводе "Омск-Павлодар" на территории России - на балансе компании АО "КазТрансОйл".

Цель соглашения - урегулирование этой спорной ситуации. По соглашению стороны признают, что нефть в обоих трубопроводах является аналогичной по качественным характеристикам, а право собственности на часть нефти в "Омск-Павлодаре" в объеме 62 тыс. тонн принадлежит "Транснефти", на 79,7 тыс. тонн - "КазТрансОйлу", на 62 тыс. тонн в "ТОН-2" - также казахстанской стороне.

"Соглашение юридически закрепляет фактически существующую на сегодняшний день принадлежность нефти указанным в нем организациям, а указанная в соглашении схема позволяет упростить и минимизировать необходимые гражданско-правовые и организационные процедуры по передаче нефти ее собственникам", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, в течение 10 месяцев с даты вступления в силу соглашения стороны должны обеспечить вытеснение 79,7 тыс. тонн нефти, принадлежащей "КазТрансОйлу", с территории РФ на территорию Казахстана по магистральному нефтепроводу Омск-Павлодар несколькими партиями.

При этом признание права собственности на нефть за "Транснефтью" и "КазТрансОйлом" в целях налогообложения не рассматривается в качестве дохода при исчислении применительно к РФ налога на прибыль, к Казахстану - корпоративного подоходного налога, а также не подлежит обложению другими налогами.

Сообщалось также, что Госдума РФ ратифицировала соглашение с Казахстаном об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах "Туймазы-Омск-Новосибирск-2" и "Омск-Павлодар" 24 мая 2018 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, НЕФТЬ, РАТИФИКАЦИЯ


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