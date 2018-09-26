Нижняя палата парламента Казахстана ратифицировала соглашение с РФ о спорной нефти в трубопроводах

Нижняя палата парламента Казахстана в среду на пленарном заседании одобрила законопроект о ратификации соглашения с РФ об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах "Туймазы-Омск-Новосибирск-2" и "Омск-Павлодар".
Соглашение было подписано 9 ноября 2017 года.
После распада СССР и разделения нефтепроводов по территориальному принципу технологическая нефть в объеме более 62,048 тыс. тонн в нефтепроводе "Туймазы - Омск - Новосибирск-2" на территории Казахстана оказалась на балансе дочерней структуры ПАО "Транснефть" и в объеме 141,728 тыс. тонн в нефтепроводе "Омск-Павлодар" на территории России - на балансе компании АО "КазТрансОйл".
Цель соглашения - урегулирование этой спорной ситуации. По соглашению стороны признают, что нефть в обоих трубопроводах является аналогичной по качественным характеристикам, а право собственности на часть нефти в "Омск-Павлодаре" в объеме 62 тыс. тонн принадлежит "Транснефти", на 79,7 тыс. тонн - "КазТрансОйлу", на 62 тыс. тонн в "ТОН-2" - также казахстанской стороне.
"Соглашение юридически закрепляет фактически существующую на сегодняшний день принадлежность нефти указанным в нем организациям, а указанная в соглашении схема позволяет упростить и минимизировать необходимые гражданско-правовые и организационные процедуры по передаче нефти ее собственникам", - говорится в документе.
Как сообщалось ранее, в течение 10 месяцев с даты вступления в силу соглашения стороны должны обеспечить вытеснение 79,7 тыс. тонн нефти, принадлежащей "КазТрансОйлу", с территории РФ на территорию Казахстана по магистральному нефтепроводу Омск-Павлодар несколькими партиями.
При этом признание права собственности на нефть за "Транснефтью" и "КазТрансОйлом" в целях налогообложения не рассматривается в качестве дохода при исчислении применительно к РФ налога на прибыль, к Казахстану - корпоративного подоходного налога, а также не подлежит обложению другими налогами.
Сообщалось также, что Госдума РФ ратифицировала соглашение с Казахстаном об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах "Туймазы-Омск-Новосибирск-2" и "Омск-Павлодар" 24 мая 2018 года.
Саммит глав государств Движения неприсоединения пройдет в июне 2019 года в Баку – глава МИД Азербайджана
Главе СГБ Азербайджана Мадату Гулиеву присвоено звание генерал-полковника
В Азербайджане создается Национальный парк Гызылагадж
Президент Азербайджана выделил 10 млн манатов на благоустройство Гянджи
Лидеры Азербайджана и Монголии наблюдают за чемпионатом по дзюдо в зале соревнований
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Суд в Осло отказался отпустить задержанного по подозрению в шпионаже сотрудника аппарата Совета Федерации Бочкарева
СКР объявил о задержании брата экс-главы Дагестана Раджаба Абдулатипова за участие в преступном сообществе
На северо-востоке Франции задержали выходца из Чечни, подозреваемого в подготовке теракта - СМИ
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell, приняла участие в ярмарке активной занятости, проведенной под девизом «Первый шаг в карьере»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»