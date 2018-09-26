Матвиенко надеется на результативность своей поездки в октябре в Южную Корею

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Южную Корею в начале октября планирует встретиться с руководством этой страны.

"У меня будут встречи с руководством Южной Кореи. Нам есть, о чем поговорить в продолжение диалога лидеров наших государств. Поездка будет насыщенная, как всегда, с очень плотной программой. Надеюсь, она будет результативной", - сказала В.Матвиенко журналистам в среду.

Спикер Совета Федерации с 7 по 10 сентября находилась с официальным визитом в Северной Корее. В частности, она привезла послание президента РФ Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Необходимости в таком же послании президенту Южной Кореи на данный момент нет, поскольку совсем недавно он встречался с главой российского государства лично, и были проведены очень содержательные переговоры, отметила В.Матвиенко.

"Когда мы были в Северной Корее, то, безусловно, я поднимала тему того, что Россия всячески приветствует межкорейские переговоры, считает их ключевыми, крайне важными. Но я сказала о том, что надо бы дополнить эти контакты по линии парламентов Северной и Южной Кореи. И мне было очень приятно, что через какое-то время было заявлено, что парламент Северной Кореи готов к межпарламентским контактам. Я буду обсуждать эту тему и с парламентом Южной Кореи. Уверена, что от них будет такая же реакция", - сказала она.

По ее мнению, сейчас, когда уже на уровне глав государств достигнут целый ряд экономических, политических, военных договоренностей, важно подключать парламенты и институты гражданского общества, а также простых корейцев по обе стороны границы, чтобы создавать атмосферу доверия.

"Парламенты могли бы сыграть важную роль в развитии гуманитарных, образовательных и культурных связей и так далее, поэтому, безусловно, в ходе визита я с парламентом Южной Кореи буду обсуждать этот вопрос и, уверена, получу позитивный настрой", - отметила она.