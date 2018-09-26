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СНГ 26.09.2018 18:42

Путин и Нетаньяху могут провести новый телефонный разговор после возвращение премьера Израиля из США - Ушаков

В Кремле не исключают нового телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после возвращения израильского премьера из Нью-Йорка.

"Путин с Нетаньяху встречаются очень часто, и я думаю, что встречи будут продолжены. Насколько мне известно, Нетаньяху находится в Нью-Йорке. Наши лидеры условились о продолжении контактов, и я не исключаю, что после возвращения из Нью-Йорка может состояться и телефонный разговор и так далее", - сказал Ю.Ушаков журналистам.

Так он ответил на вопрос, планируются ли контакты В.Путина с Б.Нетаньяху.

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]