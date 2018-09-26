Путин и Нетаньяху могут провести новый телефонный разговор после возвращение премьера Израиля из США - Ушаков

В Кремле не исключают нового телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после возвращения израильского премьера из Нью-Йорка.

"Путин с Нетаньяху встречаются очень часто, и я думаю, что встречи будут продолжены. Насколько мне известно, Нетаньяху находится в Нью-Йорке. Наши лидеры условились о продолжении контактов, и я не исключаю, что после возвращения из Нью-Йорка может состояться и телефонный разговор и так далее", - сказал Ю.Ушаков журналистам.

Так он ответил на вопрос, планируются ли контакты В.Путина с Б.Нетаньяху.