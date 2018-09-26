Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в октябре, но, более вероятно, позднее - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что переговоры американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына могут пройти в октябре, но, скорее всего, они пройдут позднее.

"Это может произойти в октябре, но, более вероятно, немного позже", - сказал М.Помпео в интервью телеканалу Си-Би-Эс, отвечая на вопрос журналиста, когда может состояться саммит США-КНДР.

Он отметил, что точная дата и место проведение такой встречи пока не определены.

По его словам, нужно время, чтобы подготовить этот саммит.

М.Помпео добавил, что США хотят убедиться, что созданы необходимые условия для того, чтобы саммит прошел успешно.

Кроме того, госсекретарь США сказал, что "в скором времени" лично отправится в Пхеньян.

Ранее в сентябре Д.Трамп уже заявлял о том, что будет в скором времени встречаться с Ким Чен Ыном. Президент США также отмечал прогресс в ситуации вокруг КНДР и заявлял, что на личном уровне у него сложились очень хорошие отношения с северокорейским лидером.

Первая встреча состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.