Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9996 RUR   0.0259 GBR   2.2392 TRY   0.2754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.28 Brent   81.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 21° 29 Сен 16° 23° 30 Сен 17° 25°

Дальнее зарубежье 26.09.2018 20:09

На северо-востоке Франции задержали выходца из Чечни, подозреваемого в подготовке теракта - СМИ

Стражи порядка задержали в Страсбурге 18-летнего выходца из Чечни, которого подозревают в подготовке теракта, сообщает радиостанция "Франс блё".

По ее данным, мужчина был задержан еще 18 сентября, однако СМИ стало известно об этом только сейчас.

Сам задержанный обвинения в свой адрес отрицает, однако признал, что искал в интернете информацию об "Исламском государстве", но делал это только для того, чтобы получить общую информацию по этой теме.

Французская полиция ранее уже поместила под стражу брата этого задержанного по делу, связанного также с терроризмом. Его подозревают в причастности к нападению в Париже в мае, когда погиб один человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, АНТИТЕРРОР, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


В Париже открывается конференция по борьбе с финансированием терроризма Президент Франции намерен отменить режим ЧС к осени этого года Ле Пен на встрече с Путиным высказывается за обмен разведданными между Францией и РФ в антитеррористической сфере Путин и Олланд 26 ноября обсудят координацию антитеррористических усилий - Кремль Франции нужно готовиться к отражению новых атак террористов - Олланд Премьер Франции объявил о плане борьбы с терроризмом на 425 млн евро

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]