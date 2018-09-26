На северо-востоке Франции задержали выходца из Чечни, подозреваемого в подготовке теракта - СМИ

Стражи порядка задержали в Страсбурге 18-летнего выходца из Чечни, которого подозревают в подготовке теракта, сообщает радиостанция "Франс блё".
По ее данным, мужчина был задержан еще 18 сентября, однако СМИ стало известно об этом только сейчас.
Сам задержанный обвинения в свой адрес отрицает, однако признал, что искал в интернете информацию об "Исламском государстве", но делал это только для того, чтобы получить общую информацию по этой теме.
Французская полиция ранее уже поместила под стражу брата этого задержанного по делу, связанного также с терроризмом. Его подозревают в причастности к нападению в Париже в мае, когда погиб один человек.
Первый вице-президент Азербайджана встретилась с Папой Римским Франциском
Саммит глав государств Движения неприсоединения пройдет в июне 2019 года в Баку – глава МИД Азербайджана
Главе СГБ Азербайджана Мадату Гулиеву присвоено звание генерал-полковника
Потенциалом увеличения добычи нефти обладает примерно половина стран, участвующих в сделке ОПЕК+
Цены на нефть сократили падение на данных Минэнерго, Brent на уровне $81,62 за баррель
Алиев утвердил соглашение между «Азеркосмос» и Центром космических исследований Франции
В Азербайджане создается Национальный парк Гызылагадж
Президент Азербайджана выделил 10 млн манатов на благоустройство Гянджи
Лидеры Азербайджана и Монголии наблюдают за чемпионатом по дзюдо в зале соревнований
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell, приняла участие в ярмарке активной занятости, проведенной под девизом «Первый шаг в карьере»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»