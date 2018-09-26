На северо-востоке Франции задержали выходца из Чечни, подозреваемого в подготовке теракта - СМИ

Стражи порядка задержали в Страсбурге 18-летнего выходца из Чечни, которого подозревают в подготовке теракта, сообщает радиостанция "Франс блё".

По ее данным, мужчина был задержан еще 18 сентября, однако СМИ стало известно об этом только сейчас.

Сам задержанный обвинения в свой адрес отрицает, однако признал, что искал в интернете информацию об "Исламском государстве", но делал это только для того, чтобы получить общую информацию по этой теме.

Французская полиция ранее уже поместила под стражу брата этого задержанного по делу, связанного также с терроризмом. Его подозревают в причастности к нападению в Париже в мае, когда погиб один человек.