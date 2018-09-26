Вашингтон принимает активные меры для противодействия иностранному вмешательству в выборы в Конгресс - Помпео

Руководство США предпринимает активные действия, направленные на противодействие иностранному вмешательству в американские промежуточные выборы в ноябре этого года, заявил в среду в интервью Си-би-эс госсекретарь США Майк Помпео.
"Американский народ должен знать, что американское правительство активно принимает меры, чтобы гарантировать, что России, Китаю, Ирану, Северной Корее со злым умыслом против США не хватит возможностей оказать существенное влияние на американские выборы", - заявил М.Помпео, отвечая на вопрос журналиста о вероятности иностранного вмешательства в грядущие выборы в США.
Кроме того, он добавил, что "не сомневается в намерении России осложнить жизнь американцам".
М.Помпео также отметил, что нынешняя администрация США "оказывает сопротивление России сильнее, чем какая-либо другая со времен холодной войны".
Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся в ноябре этого года.
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